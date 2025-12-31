Un total de 175 municipios y entidades locales menores de la provincia de Badajoz se beneficiarán el Plan Avanzamos

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz publica este martes, 30 de diciembre, la resolución del nuevo Plan Avanzamos, dirigido a financiar obras y equipamientos municipales, actuaciones de empleo y gastos corrientes, con una dotación global de 12 millones de euros y que beneficia a los 175 municipios y entidades locales menores de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes.

Los gastos subvencionables incluyen actuaciones en materia de empleo, gastos de naturaleza corriente e inversiones destinadas a la ejecución de obras y equipamientos municipales.

Además, el plan no incorpora aportaciones en concepto de corresponsabilidad municipal, con el fin de facilitar a las entidades locales una mayor disponibilidad de recursos y niveles de liquidez para atender otras necesidades.

La asignación de fondos se ha realizado en función de la población, con las siguientes cuantías por habitante. En concreto, de 1 a 1.500 habitantes 36,9457129 euros por habitante; de 1.501 a 5.000 habitantes 30,9457129 euros por habitante; de 5.001 a 10.000 habitantes 24,9457129 euros por habitante; y de 10.001 a 20.000 habitantes 18,9457129 euros por habitante.

Asimismo, se ha establecido un umbral mínimo de solidaridad poblacional, de manera que para los municipios cuya asignación resulte inferior a 30.000 euros han visto complementada su subvención hasta alcanzar dicha cuantía, con el objetivo de favorecer a los núcleos de menor tamaño, explica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.