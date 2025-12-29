EMPRESAS

DIA favorable para el proyecto de planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías en Mérida

El Documento Oficial de Extremadura, publica este lunes la resolución sobre la Declaración de Impacto Ambiental para este proyecto.

Redacción

Extremadura |

El DOE publica este lunes 29 de diciembre la Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías, en el término municipal de Mérida.

Estará ubicado en el parque empresarial Expacio Mérida, cuenta con una superficie de 467.261 m², está impulsada por la empresa china Hunan Yuneng que pretende invertir 800 millones de euros en la construcción de esta fábrica y supondrá la creación de unos 500 puestos de trabajo directos, convirtiéndose en la primera planta de este tipo en Europa. Ya en el mes de Junio comenzaron los primeros movimientos de tierra para una iniciativa que está declarada Proyecto PREMIA por la Junta de Extremadura.

