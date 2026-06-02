Un total de 17 pruebas del Circuito Junta de Extremadura inauguran la temporada deportiva estival en la región

Más de 2.000 personas participarán en las pruebas deportivas recogidas en el calendario del Circuito Junta de Extremadura durante los próximos meses.

En concreto, se trata de las incluidas en los circuitos de Aguas Dulces y Vóley Playa, que aglutinan un total de 17 citas que se desarrollarán a lo largo y ancho de la región hasta mediados del mes de septiembre.

El Rescate de Aguas Abiertas 'Salvamento y Socorrismo', en el embalse de Borbollón, abrirá el próximo sábado, 6 de junio, la temporada de práctica deportiva en las láminas de agua extremeñas. Una temporada que se cerrará en Orellana La Vieja, con el VIII Circuito-XVI Campeonato de Extremadura de Aguas Abiertas.

El Circuito de Aguas Dulces es un programa de eventos deportivos y de turismo activo impulsado por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura.

Su objetivo es dinamizar la economía local y promover la actividad física en entornos naturales, englobando diversas pruebas populares como el Campeonato de Extremadura de Aguas Abiertas, travesías de piragüismo, descenso de ríos, como el Alagón que celebrará su décimo séptima edición el próximo 26 de julio, y otras disciplinas náuticas.

Todas ellas de desarrollarán en embalses y ríos de la región, y en instalaciones deportivas autonómicas como 'El Anillo', en Guijo de Granadilla.

De otro lado, las citas deportivas vinculadas al vóley playa comenzaban a finales del pasado mes de mayo y se extenderán hasta finales de agosto, con la celebración del 'Torneo de Clausura de Verano de Vóley Playa Malpartida de Plasencia', informa en nota de prensa la Junta.

Miajadas, Don Benito, Navalvillar de Pela o Cáceres serán, junto a Malpartida de Plasencia, algunas de las localidades protagonistas de unos eventos que siguen promocionando la práctica de una modalidad deportiva en auge en los últimos tiempos en Extremadura.