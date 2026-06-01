Un total de 112 centros educativos extremeños desarrollan más de 2.200 experiencias intergeneracionales este curso

Un total de 112 centros educativos han desarrollado más de 2.200 experiencias intergeneracionales durante el curso 2025/2026, integradas en proyectos que abarcan diversos ámbitos.

Estas actividades, que forman parte de los programas intergeneracionales de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremeña, incluyen propuestas artístico-musicales y culturales, acciones vinculadas a hábitos de vida saludable y bienestar emocional, iniciativas de alfabetización digital y uso de la tecnología, así como dinámicas de gamificación y ocio.

También se han llevado a cabo experiencias de animación a la lectura, cooperación e interculturalidad, sostenibilidad y cuidado del entorno, acompañamiento, además de acciones de sensibilización en igualdad de género y participación comunitaria, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Estas iniciativas favorecen la implantación de metodologías activas e innovadoras, como el Aprendizaje Servicio o el Aprendizaje Basado en Retos, que han repercutido "positivamente" tanto en los procesos de aprendizaje competencial y vivencial del alumnado, como en el clima escolar y la convivencia en los centros.

EXTREMADURA, A LA "VANGUARDIA" DEL PARADIGMA INTERGENERACIONAL

La Junta señala que el enfoque intergeneracional cobra en la actualidad una "especial relevancia" como respuesta a retos sociales como la pérdida de valores y cohesión social, el edadismo, la soledad no deseada en adolescentes y personas mayores, los nuevos modelos de cuidados, el relevo generacional en los jóvenes, la despoblación o el reto demográfico.

Así, los programas intergeneracionales se configuran como una herramienta "eficaz" frente a estas realidades, a juicio del gobierno autonómico.

Durante las dos primeras ediciones de este programa, se han impulsado la creación de espacios de encuentro estables entre generaciones. Este curso, además, se ha dado un nuevo paso profundizándose en la construcción de relaciones entre las personas que participan en la experiencia, basadas en el respeto, la igualdad, la reciprocidad y el sentimiento de pertenencia.

En esta misma línea, la administración educativa está apostando por reforzar los programas con acciones de formación continua dirigidas al profesorado, orientadas a reestructurar las iniciativas que se desarrollan en los centros educativos de la región y actualizar sus conocimientos a partir de nuevas investigaciones. Para ello, se están impulsando espacios de encuentro profesional que favorecen el intercambio de experiencias y la generación de propuestas innovadoras, contribuyendo a consolidar su impacto en el sistema educativo.

Esta trayectoria sitúa a Extremadura en una "posición de vanguardia" en el impulso del paradigma intergeneracional, según ha destacado la Junta, que recuerda que el compromiso de la región fue reconocido el pasado año con el galardón 'Embajador Intergeneracional', concedido por la Cátedra de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada y la cooperativa Macrosad.

A este reconocimiento se suma el Premio a la Creatividad obtenido recientemente por el IES Antonio de Nebrija de Zalamea de la Serena. Su proyecto 'Aracnebria' ha sido distinguido en el marco de un concurso inspirado en el cuento 'El carrusel de Aurora', creado por Macrosad como herramienta para la transmisión de valores, el fomento de la lectura y la conexión entre generaciones.