Los topes en los alquileres beneficiarán a 60.300 contratos en Extremadura

La limitación de la actualización de la renta de los contratos del alquiler hasta el 2 % y la congelación al 0 % de los que están por encima del máximo que marca el índice de precios del Ministerio de Vivienda (IRAV) beneficiarán a 60.300 contratos en Extremadura

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno, en la viviendas afectadas por estos topes, incluidos en el primer decreto aprobado por el Ejecutivo con medidas sobre vivienda, residen 112.800 personas.

En Extremadura quedarían congelados 15.500 contratos, el 25,7 % del total, en los que viven 29.000 personas.

Otros 44.800 contratos (el 74,3 %), con 83.800 personas, tienen la subida limitada al 2 %; de ellos, 17.800 se incluyen en ese tramo porque el índice de referencia no es calculable para su vivienda.

El ahorro estimado para los hogares inquilinos en Extremadura es de 5,7 millones de euros al año: 3,5 millones por la congelación y 2,3 millones por el tope del 2 %.

En el hogar mediano con la renta congelada, el ahorro es de 15,6 euros al mes, unos 187 euros al año; en el hogar mediano con tope del 2 %, de 2,8 euros al mes, unos 34 euros al año.

Por provincias, Badajoz concentra el 59 % de los contratos y el 58 % del ahorro de la comunidad.

En la provincia de Badajoz, la medida alcanza a 35.400 contratos, en los que residen 66.200 personas: 9.100 quedan congelados (el 25,6 %) y 26.400 tienen la subida limitada al 2 %.

El ahorro estimado es de 3,3 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 15,4 euros al mes con la renta congelada y de 2,9 euros con el tope del 2 %.

En la provincia de Cáceres, la medida alcanza a 24.900 contratos, en los que residen 46.500 personas: 6.400 quedan congelados (el 25,8 %) y 18.500 tienen la subida limitada al 2 %.

El ahorro estimado es de 2,4 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 16,0 euros al mes con la renta congelada y de 2,8 euros con el tope del 2 %.