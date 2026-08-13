Toda Extremadura permanecerá este jueves en alerta naranja por calor, salvo en la Meseta Cacereña y el sur pacense que será amarilla

El Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura 112 ha activado la alerta naranja por altas temperaturas para las zonas de las Vegas del Guadiana, la Siberia Extremeña y Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, y para las zonas de Tajo y Alagón, Cáceres Norte y Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres.

La alerta permanecerá activa desde las 13,00 hasta las 21,00 horas de este jueves 13 de agosto, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados. En el caso de la Meseta cacereña y el Sur de Badajoz, la alerta será de nivel amarillo, con máximas de 39 y 38 grados.