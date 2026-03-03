Los técnicos en cuidados de enfermería critican un "comportamiento autoritario" de la Gerencia de Salud de Cáceres

El Sindicato de Auxiliares de Enfermería (USAE) ha criticado el "comportamiento autoritario" de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres con los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), a los que "obliga" a realizar la limpieza de los mandiles plomados que forman parte de los equipos de protección individual (EPIs) con los que los profesionales que los usan en el área quirúrgica del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) se protegen frente a la radiación.

Una acción que, según el sindicato "degrada" la identidad profesional de los TCE y supone un "servilismo" y una "humillación". De esta manera, la Gerencia incumple el Real Decreto 773/1997, que establece que cada trabajador debe utilizar y cuidar correctamente su equipo de protección individual y depositarlo adecuadamente tras su uso.

Así, el EPI es responsabilidad del profesional que lo utiliza, y, en caso de ser compartido, se deben arbitrar medidas organizativas que garanticen la seguridad y la higiene entre usuarios.

Sin embargo, la Gerencia ha impuesto de forma unilateral a los TCE su limpieza, a pesar de que el colectivo no utiliza estos EPIs y no tiene entre sus herramientas de trabajo "el flus flus y la bayeta", tal y como la gerente, Encarna Solís, señaló recientemente; "unas declaraciones insultantes para estos profesionales sanitarios que forman parte de los equipos de enfermería", asegura el sindicato.

Por lo tanto, "imponer a los TCE la limpieza de estos mandiles plomados no responde a criterios legales ni técnicos, pues no figura entre las competencias del colectivo, y revela una preocupante visión jerárquica por parte de la Gerencia, que les sitúa en un rol de subordinación y servilismo", recoge USAE en una nota de prensa.

Otro ejemplo en este sentido es haber encargado a los TCE la apertura masiva de lancetas para evitar que la enfermera, que es la profesional que las utiliza, gaste su tiempo en esta acción y asuma el riesgo de corte o pinchazo que su manipulación a granel conlleva.

"De esta forma se traslada, de nuevo, a los TCE una tarea repetitiva y potencialmente lesiva que no les corresponde", asegura el sindicato, que añade que "resulta especialmente grave que estas decisiones se impongan sin negociación, sin respaldo normativo y desoyendo las reiteradas advertencias trasladadas por USAE en los órganos correspondientes".

Así, USAE considera que "la imposición constante no puede ser la herramienta de gestión en la Administración pública, donde debe primar un trabajo asistencial en equipo".

"Imponer funciones ajenas es un abuso, especialmente si se trata de tareas que rozan la servidumbre y que, desde luego, son impropias de un profesional sanitario como los TCE, que se ven reducidos a la condición de ejecutores pasivos de órdenes, anulando su criterio profesional y vaciando de contenido su categoría", recoge la nota.

Por ello, USAE considera que la Gerencia mantiene "un maltrato institucional impropio de gestores capaces", pues no se trata de una situación puntual ni organizativa, sino "una dinámica de menosprecio profesional, que vulnera el marco competencial regulado para los TCE y los convierte en personal comodín, al que se le puede cargar de funciones ajenas cada vez que la Gerencia lo dispone".

Sin embargo, el sindicato recuerda que los TCE son profesionales de la enfermería, "con funciones claramente definidas en la atención al paciente, en la humanización de los cuidados y en el funcionamiento del sistema sanitario", por lo que encomendarles la limpieza de EPIs ajenos o tareas abusivas, que no están entre sus funciones, supone apartarles de las competencias propias de su categoría.

"Por ello, desde USAE nos vemos obligados a denunciar esta política de servilismo impuesto y exigimos la retirada inmediata de estas órdenes. No vamos a permitir que se consolide un modelo organizativo basado en la humillación y el menosprecio hacia un colectivo fundamental en el Sistema Sanitario Público", explica Nieves Sánchez, responsable provincial de USAE en Cáceres.