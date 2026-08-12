El teatro regresa a Cáparra como extensión del Festival de Mérida tras las obras de conservación y mejora llevadas a cabo

El yacimiento arqueológico de Cáparra vuelve a programar representaciones del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida tras el paréntesis del pasado año debido a las obras de conservación y mejoras llevadas a cabo por la Junta de Extremadura. Este año, del 13 al 18 de agosto, el escenario ubicado delante del arco tetrápilo acogerá seis representaciones, convirtiéndose en la edición más extensa de su historia.

Esta mañana se ha presentado esta programación con la participación de la directora general de Patrimonio Cultural y Documental, Adela Rueda; el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; la diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina; el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez; la presidenta de Ceder Cáparra, María José Pérez; y los actores Miguel Pérez Polo y Esmeralda Suárez, integrantes del elenco de 'Alejandro y el eunuco persa' y de 'La aparición', respectivamente.

La responsable regional de Patrimonio Cultural y Documental ha destacado que Cáparra "está de estreno" después de las obras de mejora y conservación que la Junta de Extremadura ha llevado a cabo en el yacimiento con una inversión de un millón y medio de euros. Las actuaciones se han centrado en excavar la zona del foro provincial, así como restaurar, rehabilitar y consolidar el arco tetrápilo para que sea el "escenario perfecto" para las seis representaciones programadas.

Adela Rueda ha subrayado que la cultura y el patrimonio cultural son un "tándem que funciona en Extremadura", convirtiéndose en "motor económico, social y cultural" de la región.

Jesús Cimarro ha señalado que este año tiene un "significado especial" porque tras un año sin actividad teatral las representaciones regresan a Cáparra con la "programación más extensa" con seis espectáculos y un pasacalles en Plasencia.

SEIS REPRESENTACIONES

El director del Festival de Mérida ha desgranado la programación que se desarrollará del 13 y al 18 de agosto. 'Cleopatra enamorada, el Musical', escrita por el extremeño Florián Recio y protagonizada por Natalia Millán y Alex O¿Dogherty, es la obra encargada de abrir la programación el jueves 13 de agosto.

El viernes 14 de agosto es el turno de 'Alejandro y el eunuco persa', de Miguel Murillo, una obra que muestra el lado más íntimo de Alejandro Magno.

El sábado es el turno para la comedia 'Los hermanos', de Terencio, protagonizada por Eva Isanta y Cristina Medina.

El domingo 16 se representará 'Jasón y las Furias', escrita por Nando López y protagonizada por José Vicente Moirón.

El lunes 17 de agosto es el turno para Rafael Álvarez 'El Brujo' que pondrá en escena 'Iconos o la exploración del destino'

El martes 18 de agosto, el colofón de esta edición lo pondrá la comedia 'La aparición', de Menandro, protagonizada por Paca Velardiez, Esteban G. Ballesteros, Fernando Ramos, Pedro Montero y Esmeralda Suárez, entre otros.

ACTIVIDADES PARALELAS Y DINAMIZACIÓN RURAL

A estas seis representaciones se suma también el pasacalles 'Regresos de Ulises: La Odisea' que recorrerá las calles de Plasencia el jueves 13 a las 20 horas.

Por su parte, la diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Cáceres ha destacado el papel de las extensiones del Festival que permiten "extender la magia del teatro clásico y universalizar el legado grecolatino".

Antonia Molina ha afirmado que la "Ítaca particular" de la Diputación de Cáceres es "acercar la cultura al territorio a través del teatro", y las extensiones del Festival de Mérida "aportan esa dimensión cultural al mundo rural y dinamizan el territorio", convirtiéndose en una "herramienta contra el despoblamiento".

La presidenta de Ceder Cáparra, María José Pérez, ha apuntado que esta extensión une "dos grandes patrimonios de nuestra tierra": la ciudad romana de Cáparra y el Festival de Mérida, que no solamente lleva representaciones teatrales, sino que "llena de vida el patrimonio" y se convierte en una "herramienta de generar oportunidades".

En este sentido, ha añadido que el desarrollo rural no se limita solo a las cifras, sino que pone el foco en las personas, en los pueblos y en las tradiciones y la cultura que "hacen único" al territorio de esta comarca.

María José Pérez ha detallado las actividades que llevan realizando esta semana con los niños de los quince municipios de la comarca Trasierra-Tierras de Granadilla para mostrarles el yacimiento de Cáparra y acercarles el legado romano.