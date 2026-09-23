Los supermercados invierten 30 millones de euros en Extremadura y crean 240 empleos en 2025

Los supermercados han invertido 30 millones de euros en Extremadura y han creado 240 empleos el pasado año 2025, además, el 65 por ciento de las tiendas se ubican en municipios de menos de 10.000 habitantes y aseguran el abastecimiento rural.

Estos son algunos de los datos contenidos en el Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad en Extremadura, elaborado por Retail Data, y presentado este martes en Mérida por la Asociación de Supermercados de Extremadura (Asupex) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

Bajo el título 'Una red comercial para vertebrar el territorio', el informe analiza la evolución del sector en términos de crecimiento de la red comercial, el peso del emprendimiento y de las empresas locales, la cobertura poblacional y la expansión territorial, entre otros.

Así, el sector de la distribución alimentaria de proximidad en Extremadura consolida su "papel vertebrador" con una "red estable" de alrededor de 780 establecimientos, que proporcionan cobertura directa al 93,6 por ciento de la población.

A pesar del retroceso demográfico del -3,3 por ciento que registra la región, la superficie comercial ha crecido más de un 11 por ciento, impulsada por la renovación de un tercio del parque de los supermercados y autoservicios en los últimos cinco años.

Solo en 2025 se abrieron 17 nuevos centros, lo que supuso una inversión de 30 millones de euros y la creación de 240 empleos, han informado en nota de prensa Asupex y Asedas.

EL SUPERMERCADO ES EL FORMATO PREFERIDO POR LOS EXTREMEÑOS

Dentro de la red comercial, el supermercado se sitúa como el formato más representativo y supera las 200 unidades. Este tipo de tienda ha elevado su superficie un 17 por ciento en los últimos 5 años y un 30 por ciento desde 2016.

En el quinquenio 2021-2026 se acumulan 85 aperturas de nueva planta, mientras que solo en 2025 se inauguraron 17 tiendas. "Esto representa una intensa reforma de la red comercial: sumando aperturas y reformas, el 32,5 por ciento del total de la red se ha renovado en los últimos cinco años", han señalado.

Esto configura un conjunto de tiendas "modernas, adaptadas a las necesidades del consumidor y con los últimos avances tecnológicos" en eficiencia energética.

La oferta de proximidad se refleja "muy claramente" en el predominio del comercio asociativo, con las fórmulas de franquicia y asociación alcanzando el 77 por ciento de los establecimientos en Extremadura; muy por encima de la media nacional, que es del 49 por ciento.

Además, el empuje emprendedor se observa en que el 55 por ciento de las nuevas aperturas desde 2021 se han realizado bajo contratos de franquicia o asociación. Más de la mitad de este tipo de negocios - a menudo familiares- se ubican en municipios de menos de 10.000 habitantes.

VERTEBRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Cabe subrayar que 8 de las 30 empresas minoristas del sector tienen su sede social en Extremadura y gestionan el 25 por ciento de los establecimientos y el 21 por ciento de la superficie comercial.

De ellas, siete son pymes con menos de diez tiendas, lo que muestra "la diversidad, la competitividad y el equilibrio empresarial" que presenta el sector de la distribución alimentaria y que permite ofrecer al consumidor una variedad de surtido a "precios competitivos".

La presencia de la distribución organizada en el ámbito rural es, asimismo, muy relevante en Extremadura. El 65 por ciento del total de las tiendas se ubican en municipios de menos de 10.000 habitantes, donde reside el 49,5 por ciento de la población.

También cabe destacar que en Extremadura existe un establecimiento donde realizar una compra completa por cada 1.350 habitantes (frente a uno por cada 1.860 de la media nacional), lo que supone que se alcanza una cobertura directa al 93,6 por ciento de la población.

En cuanto a las dos capitales de provincia, Badajoz registra una densidad del 96,5 por ciento (319 metros cuadrados por cada mil habitantes); mientras que Cáceres alcanza un 88,7 por ciento (289 metros cuadrados por cada mil habitantes).

Cabe destacar la dotación de Mérida, la capital extremeña, que con 35 tiendas y más de 25.000 metros cuadrados de superficie comercial, presenta una densidad de 422 metros cuadros por cada mil habitantes.

"Nuestras empresas invierten con determinación en la región y son un elemento fundamental para el crecimiento económico y poblacional. Haber reformado o abierto un tercio de toda la red comercial en solo cinco años, movilizando 30 millones de euros en el último ejercicio, refleja nuestro compromiso por ofrecer un servicio moderno, eficiente y competitivo a todos los extremeños vivan donde vivan", ha recalcado el presidente de Asupex, José María Parra.

Los miembros de la Junta Directiva de Asupex han estado acompañados en la presentación del informe por la directora general de Inteligencia Competitiva y Comercio de la Junta de Extremadura, Laura Pascual; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el presidente de CIEM, José Luis Iniesta, y el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida.