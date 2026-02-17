SMI

La subida del SMI beneficia al 16,1 % de los asalariados extremeños

Así lo recoge el sindicato CCOO.

La subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 beneficiará al 16,1 % de los asalariados extremeños, según un informe de CCOO.

A nivel nacional será 1,66 millones de trabajadores, el 9 % de la población asalariada, con especial incidencia en mujeres y jóvenes.

El informe publicado este lunes detalla que de esos 1,66 millones, 1,42 millones trabajan a tiempo completo y unos 239.000 a tiempo parcial y subraya que el SMI tiene una mayor incidencia sobre los colectivos con "peores condiciones laborales".

