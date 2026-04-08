Soraya Vega reivindica las Casas del Pueblo del PSOE como eje de la vida del partido y de conexión con la ciudadanía

La candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Soraya Vega Prieto, ha visitado este martes las agrupaciones socialistas de Hernán Cortés, Don Benito y Villanueva de la Serena, donde ha subrayado la importancia estratégica de las Casas del Pueblo como espacios de encuentro, participación y generación de ideas. Durante su recorrido, Vega ha defendido un modelo de partido basado en tres pilares: presencia, comunidad e ideas, haciendo especial hincapié en la necesidad de reforzar la comunidad. “En el PSOE tenemos que tener más ocasiones para encontrarnos, y nuestras Casas del Pueblo deben ser un punto de encuentro abierto, también para vecinos y vecinas”, ha afirmado.

En este sentido, la candidata ha sido clara al reconocer que “las Casas del Pueblo están para abrirlas y usarlas, no solo para limpiarlas”. Vega ha reivindicado estos espacios como el lugar donde históricamente han nacido las mejores ideas que han transformado los pueblos y ciudades de Extremadura, y ha insistido en que su apertura a asociaciones, organizaciones y ciudadanía es clave para fortalecer el vínculo del partido con la sociedad.

Asimismo, ha señalado que no puede haber ninguna agrupación socialista sin Casa del Pueblo. En el caso concreto de Don Benito, ha adquirido un compromiso firme con la militancia y ha avanzado que “vamos a pelear por su Casa del Pueblo, cueste lo que cueste, porque si fuimos capaces de recuperarla tras 40 años de represión, después de que el Franquismo nos la arrebatase, no la vamos a perder ahora”.

Vega ha anunciado además su intención de poner en marcha un plan de apoyo a las agrupaciones para garantizar el mantenimiento de estos espacios y, sobre todo, dotarlos de contenido político y social. Entre las medidas planteadas se incluyen la preparación de propuestas de cara a las próximas elecciones municipales, la organización de debates regionales desde la base, la extensión de buenas prácticas y el impulso de encuentros de fraternidad entre agrupaciones.

Finalmente, la candidata ha apelado a la movilización del partido para hacer frente al contexto político actual. “Si queremos frenar la ola conservadora y vencer a las derechas, el partido tiene que abrir sus puertas de par en par y convertirse en un lugar atractivo donde la gente pueda participar en la construcción de su futuro”, ha dicho.

Con esta visita, Soraya Vega Prieto continúa su recorrido por el territorio extremeño reforzando su propuesta de un PSOE de Extremadura más abierto, cercano y conectado con la ciudadanía a través de sus Casas del Pueblo.