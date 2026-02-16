SUCESOS

Sofocado un incendio en la planta termosolar de Torre de Miguel Sesmero

Cabe destacar que en este suceso han intervenido seis dotaciones de bomberos del CPEI, medios de la propia planta, efectivos de la Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura.

Redacción

Extremadura |

Sofocado un incendio en la planta termosolar de Torre de Miguel Sesmero
Sofocado un incendio en la planta termosolar de Torre de Miguel Sesmero | 112

Efectivos del Consorcio de Prevención y Extinción Incendios de la Diputación de Badajoz (CPEI) han sofocado un fuego declarado durante la media noche de este pasado sábado al domingo en la planta termosolar Extresol 1-3 de la localidad pacense de Torre de Miguel Sesmero.

El mismo fue originado sobre las 23,20 horas del sábado por cuenta de una fisura en un depósito de sales especiales, han explicado fuentes de la Guardia Civil, agregando que al entrar en contacto esa materia con el aire es cuando se inicia el incendio.

Por cuenta del suceso fueron activados el Plan de Emergencia Interior y el Plan de Emergencia Exterior, este último en situación de alerta, ante la posibilidad de afecciones exteriores, según ha ampliado el 112 de Extremadura en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Cabe destacar que en este suceso han intervenido seis dotaciones de bomberos del CPEI, medios de la propia planta, efectivos de la Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura.

En estos momentos, aunque "ya no hay llama", continúan los trabajos para bajar la temperatura de las canalizaciones, ha precisado el 112, tras señalar que no hay ninguna afección exterior a la planta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer