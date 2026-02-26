Siruela celebra este sábado su Matanza Didáctica con talleres de despiece especialmente pensados para los más pequeños

La localidad pacense de Siruela celebra este sábado, 28 de febrero, su duodécima Matanza Didáctica, en la que se podrán degustar migas extremeñas o un cocido y participar en talleres de despiece especialmente pensados para los más pequeños, con la asistencia de cerca de un millar de personas.

Con 22 personas dedicadas a la organización, entre 19 voluntarios y el resto trabajadores municipales, también los usuarios de la residencia de mayores participarán con la preparación de los pimientos o el corte de ajos, en el marco de esta actividad que incluye el reparto de 900 raciones de migas extremeñas y de otras 900 de cocido, además de animación musical o una prueba de carne asada, como han detallado en su presentación el alcalde de Siruela, José Luis Camacho, y el diputado provincial Raúl Jareño.

En su intervención, Jareño ha destacado que este tipo de iniciativas se enmarcan en la campaña provincial de Matanzas Didácticas 2025-2026 que impulsa la diputación a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, en una iniciativa que contempla la cesión gratuita de cerdos ibéricos lampiños procedentes de la finca La Cocosa, explotación agrícola provincial, para su celebración en los municipios que lo solicitan.

Al respecto, ha detallado que en la presente edición participan 92 entidades municipales de la provincia y que, en el caso de Siruela, la institución provincial ha colaborado mediante la entrega de un ejemplar para el desarrollo de esta nueva edición, a la par que ha subrayado que esta campaña persigue preservar y difundir el patrimonio cultural y gastronómico vinculado a la matanza tradicional, fomentar la participación comunitaria y contribuir a la conservación de la raza ibérica lampiña.

Asimismo, el apoyo institucional a este tipo de celebraciones contribuye a dinamizar el territorio, con motivo de esta acción que permite que en los pueblos se siga celebrando y no se pierda esta tradición, que forma parte de la cultura y el patrimonio de la provincia y de la región.

Por su parte, José Luis Camacho ha agradecido a la diputación su apoyo a la hora de desarrollar esta fiesta, que en sus inicios contaba con la cesión de dos cerdos por parte de la institución provincial y este año es uno, ante lo que ha destacado el aumento de los municipios que se han apuntado a esta iniciativa.

Al mismo tiempo, ha explicado que la matanza didáctica permite acercar a jóvenes y escolares una tradición que ha ido desapareciendo del ámbito doméstico, y mostrar de forma pedagógica el proceso tradicional, garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa y el respeto al bienestar animal.

En concreto, la jornada comenzará con la recogida de tickets y obsequios, una taza de barro rotulada, y el despiece del cerdo, seguido de migas extremeñas y un taller de embutido. Tras el tradicional cocido de matanza, la programación continuará por la tarde con la actuación musical del grupo 'Etiqueta Negra' y una prueba de carne asada.