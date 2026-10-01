Sindicatos sanitarios extremeños protestarán el 5 de octubre para reclamar la equiparación salarial

Sindicatos sanitarios de Extremadura como USAE, Satse y Simex protestarán el próximo 5 de octubre, a las 11,00, frente a los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, para reclamar la equiparación salarial.

Así, los profesionales de la sanidad extremeña reclaman la equiparación salarial "en igualdad de condiciones que otros sectores" y que las negociaciones se hagan de manera "conjunta".

"Somos empleados públicos y, por tanto, queremos negociar que se homologuen nuestras retribuciones con el resto de empleados públicos", ha manifestado la secretaria autonómica de USAE en Extremadura, Victoria González Palomino.

"La equiparación salarial y su negociación global es una prioridad. Pero somos sanitarios y tenemos reivindicaciones propias que no podemos olvidar mientras no se avance en las mismas", ha insistido, informa USAE en nota de prensa.

Las reivindicaciones específicas suponen no sólo la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, sino que reflejan la necesidad de "cambios profundos" en el SES, con "aumento de plantillas, contratos de sustitución para situaciones como bajas o vacaciones, aplicación efectiva de las conocidas como plantillas horizonte".