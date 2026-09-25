Siete equipos ROCA de Guardia Civil con apoyo aéreo velarán por la seguridad en la campaña de la aceituna en Extremadura

La Guardia Civil ha activado un dispositivo especial de seguridad para la campaña de recogida de aceituna 2026/2027 en la región, en el que los siete equipos ROCA de la provincia liderarán el despliegue con apoyo del Servicio Aéreo, drones y patrullas de las Unidades de Seguridad Ciudadana, además del control del Decreto de Trazabilidad de Extremadura y la cooperación transfronteriza con la Guarda Nacional Republicana (GNR) portuguesa.

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha acogido este jueves la presentación del Plan de Actuación para la Seguridad en Explotaciones Agrícolas correspondiente a la campaña olivarera 2026/2027, que tiene por objeto prevenir y perseguir las sustracciones de aceituna en toda la provincia, garantizando el desarrollo normal de la campaña en un sector clave para la economía extremeña.

Para este operativo, la Comandancia desplegará de forma intensiva a sus siete Equipos ROCA, dedicados a la lucha contra el robo en el campo e integrados por cerca de 40 efectivos especializados en el ámbito rural. Estos agentes trabajarán en estrecha coordinación con unidades de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Usecic.

La vigilancia por tierra será reforzada desde el aire mediante la utilización de drones y helicópteros del Servicio Aéreo, idóneos para detectar actividades ilícitas en fincas apartadas, así como por efectivos del Escuadrón de Caballería para patrullar zonas de orografía compleja.

Con motivo de esta presentación, también se ha valorado muy positivamente los resultados del pasado año, cuyo balance oficial arrojó que el plan estratégico implementado por la Guardia Civil de Badajoz redujo los robos de aceituna en un 27 por ciento en la campaña anterior, lo que supuso una caída acumulada del 43 por ciento en delitos agrícolas en los últimos dos años.

En dicho periodo, las inspecciones en tajos y puntos de compra permitieron investigar penalmente a 32 personas y esclarecer cerca del 30 por ciento de las sustracciones denunciadas, una tendencia a la baja que se pretende consolidar este año.

Para la Guardia Civil, uno de los pilares del éxito operativo radica en el control documental "riguroso", respecto a lo cual los agentes multiplicarán los puntos de verificación en vías de comunicación y caminos vecinales para exigir el cumplimiento del Decreto de Trazabilidad de la Aceituna de la región. Cualquier transporte de fruto deberá estar amparado obligatoriamente por el correspondiente documento que acredite su lícita procedencia, el titular de la explotación de origen y la almazara de destino.