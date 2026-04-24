El SES publica la licitación de más de 500 sillones-cama para familiares, por un importe superior a 718.000 euros

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha publicado este jueves la licitación para la adquisición de 540 sillones convertibles en cama para habitaciones hospitalarias, y ofrecer un mayor confort a los familiares de los pacientes ingresados, favoreciendo su bienestar y descanso en momentos delicados.

Esta medida de sillones-cama, que se ubicarán en las habitaciones con espacio suficiente para ello, unida a la renovación prevista de todos los sillones de las habitaciones de los hospitales del SES, es una apuesta por mejorar en la humanización, esta vez centrada en los acompañantes.

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Esta iniciativa, que se impulsa por primera vez, contribuye a crear un entorno más favorable para la recuperación del enfermo, y de esta manera el SES reafirma su compromiso con una atención más humana, cercana y orientada al bienestar de familiares y cuidadores.

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