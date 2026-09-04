El SES nombra nuevos gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva

La Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha acordado el nombramiento de tres nuevos gerentes de área.

En concreto, la doctora Isabel Delgado García se convierte en nueva gerente del Área de Salud de Badajoz. Especialista en Anestesiología, desempeñaba hasta ahora el cargo de coordinadora asistencial del Área de Salud de Badajoz.

Asimismo, Francisco Giraldo Giraldo es el nuevo gerente del Área de Salud de Mérida. Licenciado en Derecho, ejerce actualmente como director de Recursos Humanos del Área de Salud de Cáceres.

Por su parte, la doctora Gloria Vivas Madruga, nueva gerente del Área de Salud de Don Benito-Villanueva. Médico especialista en urgencias y emergencias y medicina familiar y comunitaria ocupa en la actualidad la Dirección Asistencial del área.

Con estos nombramientos, el SES apuesta por profesionales con una "amplia trayectoria" dentro del sistema sanitario público extremeño y con un "profundo conocimiento" del funcionamiento de las áreas de salud y de la propia organización.

Su "experiencia" acumulada en puestos de responsabilidad asistencial y de gestión constituye, según indica en nota de prensa la Junta de Extremadura, "una garantía para afrontar los retos de esta nueva etapa, reforzar la capacidad de respuesta de las áreas y seguir avanzando en la mejora continua de la atención sanitaria que se presta a la ciudadanía".