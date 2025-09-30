El SES confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un varón de 91 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva que se encuentra ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado 19 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y dos fallecidos. En este momento, seis pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida.

En el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 3 fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.