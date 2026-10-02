El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de una mujer y un hombre de 61 y 81 años de los municipios de Don Benito y Campo Lugar, pertenecientes a las áreas de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena y Cáceres. Ambos han precisado ingreso y se encuentran en el hospital de Don Benito - Villanueva y en el hospital Universitario de Cáceres.

En total, se han registrado 64 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, dos pacientes permanecen ingresados en el hospital de Don Benito - Villanueva, y dos en el Hospital Universitario de Cáceres.