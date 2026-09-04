El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nillo Occidental en Extremadura. Se trata de un hombre y una mujer de 68 y 36 años, de las localidades de Santa Amalia y Don Benito, pertenecientes al Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. Uno de ellos ha precisado ingreso.

En total, se han registrado 33 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y un fallecido. En este momento, tres pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, uno en el Hospital de Mérida y otro en el Hospital Universitario de Cáceres.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 5 fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.