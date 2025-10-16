SANIDAD

El SES confirma dos nuevos casos asintomáticos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

En total, se han registrado 24 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, seis de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y cuatro fallecidos. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de dos varones de 49 y 27 años, perteneciente a las áreas de Don Benito-Villanueva y de Coria, respectivamente.

Ambos casos son asintomáticos y han sido detectados a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

En total, se han registrado 24 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, seis de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y cuatro fallecidos. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida.

En el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y tres fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

