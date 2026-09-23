El SES confirma cuatro nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado cuatro nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de tres mujeres y un hombre de 45, 53, 63 y 82 años, de los municipios de Don Benito, Santa Amalia y Valdivia, pertenecientes al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. Tres de ellos han precisado ingreso.

En total, se han registrado 59 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, siete pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, tres en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.