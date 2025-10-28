Los Servicios de Farmacia Hospitalaria de Badajoz y Cáceres reciben la Certificación en Humanización de Fundación Humans

Los Servicios de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz y del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres han obtenido la certificación con el Grado B en humanización en el marco del Programa Nacional de Certificación Humans de Servicios de Farmacia Hospitalaria, tras un proceso en el que se han evaluado distintos indicadores de calidad en humanización.

Esta certificación, cuya entrega ha tenido lugar este lunes en el Salón Guadiana del Hospital Universitario de Badajoz con la presencia de la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, supone el reconocimiento y la apuesta por un modelo de referencia en atención humanizada, donde se combinan la excelencia técnica con sensibilidad hacia las necesidades de las personas, y ha sido posible gracias a la colaboración de Abbvie.

Las dimensiones evaluadas han sido atención y trato al paciente, formación y atención al profesional, recursos y procesos, coordinación sanitaria, social y comunitaria, valoración global y apoyo a la persona, formación e información al paciente, e instalaciones.

Ambos servicios se encuentran actualmente entre los siete que han participado en el proyecto de Certificación Humans de Servicios de Farmacia Hospitalaria a nivel nacional, lo que supone que cuentan con un Plan Estratégico de Humanización personalizado para promover una atención más cercana, empática y personalizada a pacientes y sus familiares, así como a los profesionales sanitarios.

Tras el análisis realizado se han identificado múltiples fortalezas, entre las que destacan la atención farmacéutica personalizada con consultas individuales, la atención presencial programada a pacientes ambulatorios adaptada a sus necesidades clínicas, la digitalización de procesos y desarrollo de herramientas de registro y prescripción electrónica, y una estructura funcional y organizativa con dinámicas consolidadas que favorecen la coordinación entre hospitales y servicios.

También se ha valorado el clima laboral, la existencia de un plan de formación activo con alta implicación formativa por parte de los profesionales, junto con un plan de acogida para nuevas incorporaciones.

Por otro lado, también destaca el servicio de envío domiciliario de medicación para pacientes con movilidad reducida o residentes en zonas rurales. Además, se ha puesto de manifiesto la predisposición a avanzar en estrategias de humanización, como la apertura del servicio a la ciudadanía y el refuerzo de vínculos con asociaciones de pacientes.