El servicio de ITV en Mérida incorpora una nueva estación móvil, que realizará 1.500 inspecciones mensuales

El servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Mérida se ampliará con la puesta en funcionamiento de una nueva estación móvil para vehículos ligeros, que complementará la actividad de la estación situada actualmente en el Centro de Transportes Regional.

La nueva instalación estará ubicada en la calle Palencia, número 12 C, del Polígono Industrial El Prado, y está previsto que comience a prestar servicio durante el próximo mes de octubre, con una capacidad inicial de 1.500 inspecciones mensuales, que podrá incrementarse progresivamente en función de la evolución de la demanda y de las necesidades del servicio.

La puesta en marcha de esta estación móvil permitirá disponer de un nuevo punto de inspección y atender parte de la demanda existente tanto en Mérida como en los municipios de su entorno.

La actuación está promovida por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes, y se enmarca en el desarrollo de los recursos contemplados en la concesión administrativa del servicio de ITV en Extremadura.

La prestación correrá a cargo de DEKRA, empresa concesionaria del servicio, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Esta nueva estación móvil se suma a las instalaciones de refuerzo que ya prestan servicio en Navalmoral de la Mata, Plasencia, Miajadas, Cáceres y Badajoz, ampliando los recursos disponibles para incrementar la capacidad de la red de ITV y atender las necesidades de los usuarios en las distintas zonas de Extremadura.

Así, los usuarios que necesiten realizar la inspección podrán solicitar cita previa a través de los canales habilitados. La gestión puede realizarse online mediante la web oficial de DEKRA ITV o a través del sistema de cita previa de ITV de la Junta de Extremadura.