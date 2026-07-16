El Servicio Extremeño de Salud logra en junio de 2026 su mejor tiempo de espera quirúrgica desde 2019

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha conseguido, a cierre de junio de 2026, el mejor tiempo de espera quirúrgica de los últimos 7 años, situándose en la actualidad en 128 días. Además, hay 5.216 extremeños menos que hace un año esperando una consulta, reduciendo su espera en 18 días.

Así lo ha manifestado la directora gerente del SES, Encarna Solís, este miércoles en Mérida, durante la rueda de prensa en la que ha informado sobre los últimos datos de los tiempos de respuesta en la atención sanitaria hospitalaria en el Sistema Público de Extremadura a cierre de junio de 2026, acto en el que ha estado acompañada por la directora general de Atención Hospitalaria, Humanización y Planificación de la Demanda, Gemma Montero.

Solís ha explicado que "Extremadura mejora sus principales indicadores de accesibilidad sanitaria a pesar de un semestre especialmente complejo para la actividad asistencial" y ha confirmado que "hay menos pacientes esperando una consulta, los ciudadanos esperan menos para ser operados y mejoran los tiempos de acceso en la mayoría de las pruebas diagnósticas".

CONSULTAS EXTERNAS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

A 30 de junio de 2026, la lista de espera de primera consulta externa se sitúa en 85.158 pacientes, frente a los 90.374 pacientes registrados en junio de 2025. Esto supone que hay 5.216 pacientes menos esperando una consulta. Es decir, una reducción del 5,8 por ciento en un año. Además, se ha producido un descenso del tiempo medio de espera de 110 días a 92 días, es decir, casi 18 días menos.

La mejora más destacada se produce en Dermatología, con 5.273 pacientes menos en lista de espera y 21 días menos de espera media. También en Traumatología con 1.858 pacientes menos en lista de espera y 49 días menos de demora.

Cardiología ha conseguido reducir casi a la mitad su tiempo de espera, pasando de 88 a 46 días en el último año.

El tiempo medio de espera para operarse se ha rebajado de 134 en junio de 2025 a 128 días en junio de 2026. Solís ha destacado que este es el mejor tiempo medio de espera desde 2019 y que los pacientes con más de un año esperando una operación se han reducido casi un 20 por ciento.

La lista de espera quirúrgica en junio de 2026 registra 22.017 pacientes. Hace un año se situaba en 21.208 pacientes. Según la directora gerente del SES, esta comparación debe realizarse teniendo en cuenta que 2026 ha estado condicionado por circunstancias de ámbito nacional y ajenas al SES, que afectaron a la actividad quirúrgica programada. Aun así, el SES ha conseguido reducir los tiempos de espera y disminuir de manera significativa las demoras más prolongadas.

Las especialidades que más han mejorado son Oftalmología con 377 pacientes menos, y Neurocirugía con 136 pacientes menos. También mejoran en tiempos de espera Cirugía Plástica con 98 días menos y Cirugía Maxilofacial con 90 días menos.

En cuanto a las que tienen menor lista de espera son Cirugía Cardiaca con 65 pacientes totales en lista de espera, Cirugía Torácica con 112 pacientes y Cirugía Plástica con 274 pacientes.

Las especialidades con menor tiempo de espera son Dermatología con 42 días, Ginecología con 44 días y Oftalmología con 59 días.

Traumatología, que sigue siendo la especialidad con más pacientes en lista de espera con 6.600 personas, ha reducido los pacientes con más de un año de espera y también ha disminuido su demora media en 16 días.

"Hoy los extremeños esperan menos para operarse que hace un año, tenemos el mejor tiempo medio de espera quirúrgica desde 2019 y casi un 20 por ciento menos de pacientes llevan más de un año esperando una intervención", ha destacado Solís.

PRUEBAS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICAS

La lista de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas alcanza las 25.227 solicitudes, frente a las 24.966 del año anterior. Las pruebas que más han mejorado son las endoscopias con casi un 20 por ciento menos de pacientes y las mamografías con un 11 por ciento menos.

En cuanto a los tiempos de espera se reducen en el caso de las resonancias magnéticas, un 21 por ciento; mamografías, un 20 por ciento; endoscopias, un 12 por ciento; ecocardiogramas, un 18 por ciento; ergometrías, un 22 por ciento; y hemodinámica, un 43 por ciento.

Solís ha declarado que es especialmente importante la evolución de las Resonancias Magnéticas, cuyo tiempo medio baja de 39 a 31 días y también Hemodinámica, con una demora media de solo 22 días.

Del mismo modo, ha explicado que el SES seguirá concentrando esfuerzos para mejorar los tiempos de espera de TAC (16 días más) y de ecografías (6 días más). Son las únicas pruebas que aumentan sus tiempos de espera respecto al año anterior.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, los datos de junio de 2026 también muestran una mejora de la accesibilidad sanitaria en Extremadura. En el caso de las consultas externas las mayores reducciones en número de pacientes se producen en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, con 2.330 pacientes menos en lista de espera. Y en el Área de Salud de Llerena-Zafra, con 1.834 pacientes menos.

En cuanto a los tiempos de espera, destacan el Área de Salud de Navalmoral de la Mata, que reduce su demora media en 91 días, pasando de 124 a 32 días; y el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, que reduce su tiempo medio de espera en 49 días.

En cirugía, las mayores reducciones del número de pacientes en espera se registran en el Área de Salud de Cáceres, con 624 pacientes menos; y en el Área de Salud de Llerena-Zafra, con 324 pacientes menos.

En cuanto a los tiempos medios de espera quirúrgica, los mayores descensos corresponden al Área de Salud de Cáceres, con una reducción de 17 días; y el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, con una reducción de 16 días.

HUELGA CONTRA EL ESTATUTO MARCO DEL MINISTERIO

Los datos demuestran una mejora de la accesibilidad sanitaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante estos meses se han producido distintos periodos de huelga médica convocados en todo el país en rechazo al Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad.

Una situación ajena a la gestión del Servicio Extremeño de Salud que ha tenido un impacto directo sobre la actividad programada de nuestros centros sanitarios con un balance de 272.661 actos médicos cancelados de febrero a junio de 2026.

En este sentido, Solís ha realizado una estimación acorde a la actividad realizada en el mismo periodo del año anterior sin el impacto de la huelga, por lo que, en el caso de consultas externas, en lugar de 85.158 pacientes en junio de 2026, la lista podría haberse situado en torno a 72.137 pacientes, por lo que hay 13.021 pacientes menos atendidos.

En cuanto a las listas de espera quirúrgica sin ese impacto, la lista podría haberse situado en torno a 20.917 pacientes, lo que hubiese supuesto intervenir a 1.100 pacientes más.

Y las pruebas diagnóstico-terapéuticas, de las 25.227 solicitudes en junio de 2026, el escenario estimado sin ese impacto hubiesen sido 18.566 solicitudes, lo que suponen 6.661 pruebas que no se han podido realizar.

Encarna Solís ha mostrado su agradecimiento a todos los profesionales del Servicio Extremeño de Salud por su compromiso y capacidad de respuesta.

También ha resaltado que desde la llegada al gobierno de la presidenta María Guardiola hay 13.287 extremeños menos esperando una consulta especializada, ya que, cuando comenzó esta etapa, había cerca de 100.000 extremeños esperando una consulta. Hoy esa cifra es de 85.158 pacientes.

"Nuestro compromiso es seguir trabajando para que cada extremeño sea atendido antes, con más rapidez y con la misma calidad asistencial que caracteriza a nuestro sistema sanitario público", ha concluido.