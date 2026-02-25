El Sepad impulsará el envejecimiento activo en la XVII Feria de los Mayores de Badajoz

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) participará en la XVII Feria de los Mayores, desde el jueves 26 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, con un stand que reunirá una programación diversa y representativa del trabajo que desarrollan sus centros en toda Extremadura.

La propuesta, creada con la implicación de 18 Centros de Mayores y un Centro Residencial, ofrece un espacio dinámico dedicado al envejecimiento activo, la creatividad y la participación social.

La presencia de las personas mayores será el eje principal del stand, que se convierte en un punto de encuentro donde mostrarán su talento, energía y capacidad para seguir contribuyendo a la vida comunitaria. Su implicación en talleres, actividades y actuaciones refuerza la importancia de su papel social y su aportación a la cohesión del territorio.

Entre los contenidos destacados se encuentra 'Esenciales', una exposición fotográfica creada específicamente para esta edición de la feria, ha informado la Junta en nota de prensa.

La muestra reúne historias de 11 hombres y mujeres que viven en Extremadura y que han decidido emprender nuevos proyectos o reinventarse, ofreciendo una visión "positiva, diversa y creativa del envejecimiento" en la región.

El stand ofrecerá además una programación continua que combinará talleres creativos, experiencias tecnológicas y espectáculos en directo. Quienes visiten la feria podrán participar en actividades manuales, experimentar con realidad virtual y extendida, utilizar herramientas digitales interactivas y disfrutar de actuaciones musicales, folclóricas y deportivas protagonizadas por grupos de los distintos Centros de Mayores.

La feria incluirá también un espacio de sensibilización en torno al edadismo, la soledad no deseada y los roles de género, con la participación de la ilustradora Elisabeth Justicia, creadora del proyecto 'Dominga habla sola'.

Se desarrollará asimismo un taller intergeneracional, una charla abierta al público y la presentación de su libro 'Mejor hablar sola que callar acompañada', así como una mesa de experiencias sobre voluntariado sénior y meditación.