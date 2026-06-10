El Sepad destina más de 10 millones a reforzar la atención a la discapacidad y la salud mental en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la concesión de subvenciones del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) por un importe superior a 10 millones de euros.

Están destinadas a la financiación de servicios residenciales y viviendas tuteladas para personas con discapacidad; y al desarrollo de programas de atención, integración social y laboral dirigidos a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave.

Se concederán 8.829.790,78 euros a ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro para la financiación de servicios de residencias y pisos tutelados, garantizando el mantenimiento de plazas y la continuidad de la atención a personas con discapacidad que requieren distintos niveles de apoyo.

Estas ayudas permiten garantizar el funcionamiento y mantenimiento de recursos fundamentales del sistema de atención, asegurando la continuidad de la asistencia a personas con distintos niveles de apoyo, desde situaciones de alta dependencia hasta modelos de vida supervisada en entornos comunitarios.

Por otra parte, 1.193.671,51 euros se invertirán en el desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad mental grave mediante entidades privadas sin ánimo de lucro, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Estas actuaciones se centran en Apoyo Residencial, Integración Laboral, Integración Social, y Programas de Sensibilización a la población y Promoción de la imagen positiva.

Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva conforme a la normativa vigente y contribuyen a garantizar la calidad, accesibilidad y continuidad de los recursos sociosanitarios en Extremadura, al tiempo que refuerzan la inclusión laboral y social de colectivos especialmente vulnerables.

De esta forma, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia reafirma su "compromiso" con el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la participación social de las personas con discapacidad y con problemas de salud mental.