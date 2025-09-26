El sector apícola de la provincia de Cáceres se muestra en el escaparate global de Apimondia en Copenhague

La Diputación Provincial de Cáceres apoya al sector apícola de la provincia con acciones que permiten a productores y cooperativas acceder a avances y nuevos mercados, como es la participación en el Congreso Apimondia, el mayor evento de apicultura a nivel mundial, que reúne estos días en Copenhague (Dinamarca) a más de 7.000 personas de 121 países distintos.

Desde la provincia de Cáceres, y gracias a la financiación de la Diputación de Cáceres, que destina una ayuda nominativa de 70.000 euros a la Cámara de Comercio de Cáceres para la organización de esta misión comercial, una decena de representantes de asociaciones de apicultores, organizaciones agrarias, cooperativas de primer y segundo grado están asistiendo a la cuadragésimo novena edición de Apimondia.

En este grupo están también integrados la diputada de Ganadería Agricultura, Angélica García, y representantes de la Cámara de Comercio de Cáceres y de los Ayuntamientos de Pinofranqueado y Caminomorisco.

Además, esta subvención ha hecho posible que la Provincia de Cáceres cuente con un stand propio y material promocional específico para dar a conocer, de manera directa, la producción apícola y la variedad de mieles de nuestra provincia.

Parte de la agenda de los participantes en esta misión comercial son los encuentros B2B con empresas de distintos países, el acceso a charlas especializadas y la visita de una explotación apícola local. Igualmente, como parte del programa de la misión, han mantenido encuentros con personal técnico de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dinamarca para conocer en detalle las particularidades del mercado danés y de los países escandinavos.

Apimondia, congreso organizado por la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultura, es un punto de encuentro anual entre científicos y para la puesta en común de los avances tecnológicos, las necesidades y problemáticas del sector, además de ser el polo de atracción más importante de compradores de miel y derivados, como el polen o el propóleo. La próxima cita será en 2027 en Emiratos Árabes Unidos.