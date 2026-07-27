La banda Sanguijuelas del Guadiana actuará en el Teatro Romano de Mérida los días 7 y 8 de septiembre por el Día de Extremadura

El gobierno de la Junta de Extremadura organizará en exclusiva el concierto especial de la banda extremeña 'Sanguijuelas del Guadiana', que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida. Esta cita musical, de carácter completamente gratuito y cuyas entradas estarán disponibles próximamente mediante un sorteo, se enmarca en los actos oficiales programados con motivo de la celebración del Día de Extremadura.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo regional tiene como fin acercar la cultura y el talento extremeño a la ciudadanía extremeña su día grande. En este sentido, cabe señalar que la formación de Casas de Don Pedro se ha consolidado como una de las propuestas musicales más originales y con mayor proyección del panorama nacional, logrando un merecido éxito haciendo gala de su identidad rural y calando con fuerza en una nueva generación de extremeños y españoles.

El excelente momento artístico que vive la joven banda extremeña quedó recientemente refrendado con su reconocimiento como Mejor Nuevo Artista en los Premios de la Academia de la Música, una prueba evidente del impacto y la originalidad de su propuesta musical, que ahora los ciudadanos de la región podrán disfrutar en un marco único y con motivo del día de la Comunidad Autónoma.

Además del concierto del 8 de septiembre, 'Sanguijuelas del Guadiana' serán los encargados de poner el broche final al acto de entrega de las Medallas de Extremadura, el lunes 7 de septiembre. Lo harán con una selección de canciones preparada para la parte lúdica del acto, y en la que habrá alguna colaboración sorpresa. El acceso al acto institucional de las Medallas será libre hasta completar aforo, y para llevar a cabo un adecuado control se habilitarán pases físicos.

SORTEO DE ENTRADAS

La puesta en circulación de las entradas gratuitas para el concierto del 8 de septiembre se llevará a cabo a través de la página web www.sanguijuelasdelguadiana.com que ya viene gestionando la distribución online de la banda, y constará de varias fases, de las que informará adecuadamente la banda y el gobierno de la Junta a través de los canales oficiales y las redes sociales.

En primer lugar, para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los extremeños que deseen asistir al concierto del 8 de septiembre se realizará un registro previo. En los próximos días se anunciará la fecha de inicio de la inscripción de las personas interesadas en la página web citada. Posteriormente, y mediante un sorteo telemático que se realizará ante notario, cada agraciado contará con 2 entradas. Una vez celebrado el sorteo, las personas que resulten ganadoras podrán acceder a www.sanguijuelasdelguadiana.com seleccionar sus asientos y asignarse su localidad.