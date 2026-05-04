Sánchez Cotrina reivindica el legado de Fernández Vara y promete “devolver la dignidad a la política frente a la polarización del PP y Vox”

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha subrayado este sábado que que “si algo merece Guillermo es el respeto no solo de la militancia socialista, sino del conjunto de la sociedad extremeña”. En este sentido, ha reivindicado su figura como referente político y humano y ha considerado que “es a Guillermo a quien queremos parecernos cada día, en cada paso que damos”.

Sánchez Cotrina ha realizado estas declaraciones minutos antes de participar en Valencia del Ventoso en un acto de homenaje al que fuera presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, organizado por la agrupación socialista del municipio. Durante su intervención, el líder socialista ha puesto en valor el legado político de Fernández Vara, definido por “una forma de hacer política basada en la serenidad, en huir de la polarización y en construir desde el diálogo”. “Ser una persona calmada no significa carecer de carácter político, sino todo lo contrario, implica firmeza, responsabilidad y altura de miras”, ha afirmado.

Sánchez Cotrina ha destacado asimismo la lealtad del homenajeado “con su partido y, sobre todo, con Extremadura”, asegurando que el PSOE regional afronta una nueva etapa inspirada en los valores de “responsabilidad, lealtad a los extremeños y extremeñas y también afecto. No vamos a olvidar esa política de las pequeñas cosas que Guillermo practicaba cada día”.

En ese marco, ha defendido una política “cercana, serena y útil”, dirigida a las familias, a los trabajadores y trabajadoras, y también a quienes desean invertir y desarrollar proyectos en la región. “Ese es el PSOE que queremos; un partido que arranca con fuerza, con ilusión y con la pasión de devolverle la dignidad a la política”, ha señalado.

El secretario general ha criticado el actual contexto político en Extremadura, asegurando que “el pacto entre el Partido Popular y Vox está arrebatando esa dignidad”. A su juicio, “hemos pasado de ser una tierra de respeto, conciliación y atracción a una tierra marcada por la polarización”, una situación que ha asegurado que combatirá “cada día”.

Asimismo, ha advertido del riesgo que corre el modelo social y político construido durante los años de gobierno socialista. “Ese modelo basado en el diálogo, en negociar sin levantarse de la mesa, en garantizar servicios públicos como la sanidad y la educación, no solo está en peligro, sino que ha quedado fuera de la lógica política actual”, ha remarcado. En esta línea, ha denunciado que las políticas del actual Ejecutivo regional generan “ruido político” y ponen en riesgo la estabilidad que, según ha recordado, fue clave para atraer inversiones y oportunidades a Extremadura. “Se está rompiendo esa estabilidad que hacía que muchos apostaran por nuestra tierra”, ha afirmado.

Finalmente, Sánchez Cotrina ha alertado sobre el deterioro del diálogo social, recordando las declaraciones recientes del señor Fernández, vicepresidente de Vox de la Junta de Extremadura, en las que cuestionaba el papel de sindicatos y patronal. “La mayoría social progresista de esta región no va a permitir que se acabe con los consensos ni con el diálogo social”, ha concluido, haciendo un llamamiento a “despertar a esa mayoría para defender el modelo de convivencia que Extremadura merece”.