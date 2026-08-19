Sánchez Cotrina reclama una respuesta inmediata ante la situación de las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reclamado una respuesta inmediata de la Consejería de Salud y del Servicio Extremeño de Salud (SES) ante la situación denunciada por los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres.

Los médicos adjuntos del servicio han trasladado a la dirección del centro su preocupación por una situación que califican de crítica y han advertido de un posible riesgo para la seguridad de los pacientes como consecuencia de la acumulación de pacientes, la saturación de los circuitos asistenciales y la insuficiencia de recursos humanos.

Sánchez Cotrina ha señalado que su denuncia responde exclusivamente a su voluntad de trasladar su apoyo a los profesionales de Urgencias y reclamar soluciones ante una situación que, a su juicio, está afectando tanto a los facultativos como a los pacientes.

“No tengo ningún problema de salud y vengo aquí solamente para apoyar a todos los médicos de Urgencias que están reivindicando al SES y reivindicando a la Consejería de Salud que se ponga una solución a los cientos de pacientes que están sin atenderse debidamente”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha señalado las demoras que pueden producirse cuando los pacientes necesitan la valoración de otras especialidades. “Tenemos falta de personal de supervisión de UCI, por ejemplo, de traumatología o de otras especialidades, en las que se llega a Urgencias y no se le está dando una respuesta rápida a los pacientes que vienen con dolencias muy graves”, ha señalado.

Sánchez Cotrina ha subrayado que una persona que acude a Urgencias lo hace, en muchas ocasiones, porque ya no puede esperar más y necesita atención hospitalaria ante una situación que considera complicada. En este sentido, ha trasladado su preocupación por los testimonios de pacientes que aseguran haber tenido que afrontar largas esperas para recibir atención.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha cuestionado que la respuesta de la Administración pueda limitarse a señalar el incremento de efectivos.

“¿La Consejería de Salud se tiene que conformar con decir que han aumentado la plantilla? ¿No tiene que tener otra respuesta al tiempo que estamos viviendo y, sobre todo, a toda la saturación que estamos viviendo?”, ha planteado Sánchez Cotrina.

A su juicio, el debate debe situarse en la capacidad efectiva del sistema para responder a la demanda asistencial existente. “No es suficiente con aumentar plantillas o con decir que las han aumentado”, ha afirmado, reclamando que se analicen también las necesidades organizativas y de coordinación de los distintos servicios hospitalarios.

Sánchez Cotrina ha defendido que la sanidad pública debe seguir siendo una prioridad dentro del Estado del bienestar y ha reclamado que los recursos presupuestarios disponibles se traduzcan en mejoras concretas para pacientes y profesionales.

“Lo que reivindico desde aquí es que tengamos el pilar fundamental del Estado del bienestar más protegido”, ha señalado, antes de reclamar que los recursos públicos “se transformen en intentar cambiar las cosas de verdad”.

El dirigente socialista también ha mostrado su preocupación por el impacto que la presión asistencial está teniendo sobre los profesionales. Los facultativos de Urgencias han advertido asimismo del agotamiento físico y emocional derivado de las condiciones de trabajo y de la dificultad para mantener una práctica clínica segura.

“Yo creo que en los próximos meses vamos a ver cómo hay muchas dimisiones en supervisores de plantas, supervisoras de plantas, en las que están también

atacadas con la ansiedad que les genera el poder enfrentarse a situaciones como esta”, ha manifestado.

Por último, Sánchez Cotrina ha trasladado su apoyo a los profesionales y pacientes afectados y ha reclamado a la Consejería de Salud y a la Presidencia de la Junta que adopten medidas ante una situación que, según los médicos, requiere actuaciones “con carácter prioritario.

“Valga desde aquí nuestra reivindicación desde el PSOE y la mía propia para ponerme en la piel de los facultativos, de los médicos y también de los pacientes que están viendo cómo esta Consejería de Sanidad y la propia Guardiola no se remangan definitivamente y no le dan solución a un problema nuevo que tenemos encima de la mesa”, ha concluido.