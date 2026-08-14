San Pedro de Mérida acoge el rodaje de María (la portuguesa), cortometraje apoyado por la Junta de Extremadura

San Pedro de Mérida se convierte estos días en escenario del rodaje de María (la portuguesa), un cortometraje producido por la extremeña Novena Nube Producciones, en coproducción con C.R.I.M. (Lisboa), que cuenta con el respaldo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura a través de su convocatoria de ayudas a la producción de cortometrajes correspondiente a 2026, con una aportación de 20.000 euros para la realización del proyecto.

Estas ayudas, que la Junta de Extremadura convoca anualmente, tienen como objetivo impulsar la creación cinematográfica y audiovisual, favorecer el desarrollo de proyectos vinculados a la región y fortalecer el tejido profesional y empresarial del sector extremeño.

En esta edición, María (la portuguesa) es uno de los proyectos seleccionados, siendo Novena Nube Producciones la productora beneficiaria de esta ayuda de 20.000 euros.

El cortometraje está dirigido por la cineasta y antropóloga audiovisual Amaya Sumpsi y es fruto de más de tres años de trabajo con la comunidad de San Pedro de Mérida.

El proyecto se ha construido a partir de encuentros y procesos de creación colectiva, incorporando las experiencias, testimonios y relatos de los propios habitantes del municipio mediante herramientas vinculadas al cine participativo y la antropología visual.

La película cuenta como protagonista con la actriz extremeña Pepa Gracia, natural de Puebla de la Calzada, y combina su trabajo profesional con la participación de numerosos vecinos de San Pedro de Mérida, muchos de ellos sin experiencia previa ante la cámara.

Los habitantes de la localidad se interpretan a sí mismos y comparten escenas incluso con miembros de sus propias familias, convirtiendo a la comunidad en una parte esencial del proceso creativo.

Parte de estos intérpretes ha participado previamente en un programa de formación audiovisual impulsado por EXTREMLAB, iniciativa de la propia productora extremeña, dentro de un proyecto más amplio de creación y educación audiovisual.

La producción reúne a profesionales españoles y portugueses, reforzando el carácter transfronterizo de una propuesta cinematográfica estrechamente vinculada al territorio extremeño.

El rodaje se desarrolla principalmente en San Pedro de Mérida y sus alrededores, utilizando como escenarios las calles y espacios públicos de la localidad, el área de servicio Ruta 5 y diferentes enclaves del entorno.