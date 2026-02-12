El Salón del Vino y la Aceituna celebrará su 25 edición recuperando la marca VINAC

La localidad pacense de Almendralejo se preparar para celebrar la 25 edición del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, que se celebrará del 25 al 27 de marzo de 2026 y que recupera 'VINAC' como su nombre comercial original.

Así lo ha anunciado el concejal de Formación y Emprendimiento de Almendralejo, Saúl del Amo, en rueda de prensa acompañado por el presidente del comité organizador, Antonio Ortiz, y por Francisco Peguero, en representación de Cajalmendralejo, uno de los principales patrocinadores junto con la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura.

El edil ha subrayado que esta edición conmemora "un cuarto de siglo de trayectoria", que ha situado a Almendralejo y a Tierra de Barros en el mapa nacional e internacional del vino, la aceituna y el aceite de oliva.

A mes y medio de su celebración, ha avanzado algunas novedades en la feria, que estrena nueva identidad visual y recupera el nombre Vinac, con el que históricamente ha sido conocido el evento pero durante años inutilizado por problemas de patente.

Según ha explicado Del Amo, el objetivo es que Vinac continúe siendo "el gran escenario donde se dan la mano la excelencia, los negocios y la innovación", reuniendo en el corazón de Tierra de Barros a productores, catadores, profesionales y amantes del sector para impulsar nuevas oportunidades comerciales.

En la web oficial están ya disponibles las bases de los certámenes a los Mejores Vinos, Aceitunas y Aceites 2026, a la que se suma el Premio Mantel Blanco, que reconoce la labor de restaurantes, hoteles y cafeterías de Extremadura en la promoción del vino y su compromiso con la calidad del producto y del servicio.

La organización trabaja en un programa que incluirá misiones comerciales con importadores y compradores nacionales, catas, una nueva edición del Wine Innovation Summit y diversas actividades paralelas.

De forma complementaria, del 27 al 29 de marzo se celebrará la novena Feria Gastronómica y Ruta de la Tapa, impulsada por las áreas municipales de Festejos y Turismo, con un carácter más lúdico y participativo que servirá de apoyo a la programación profesional del Salón en el recinto ferial.