El Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros combina actividades profesionales y conciertos como el de Taburete

La localidad pacense de Jerez de los Caballeros celebra su XXXVI Salón del Jamón ibérico y la Dehesa del 7 al 10 de mayo con un programa de actividades que incluyen actividades profesionales como el Concurso 'Jamón de oro', las Jornadas técnicas 'Territorio Pata negra' o el XVIII Concurso nacional de cortadores de jamón ibérico de bellota, junto a otras de índole lúdico como el concierto de Taburete.

Así, Jerez de los Caballeros exhibirá su condición de capital del jamón ibérico y la dehesa y volverá a convertirse en referente del sector del porcino ibérico con la celebración de una nueva edición del Salón, que ofrece también una degustación popular de jamón ibérico o demostraciones gastronómicas.

El alcalde, Raúl Gordillo, junto al concejal del certamen, Sebastián Sánchez, y la coordinadora de Comercio y Turismo, Elena Macarro, han presentado este martes el programa de actividades profesionales y para la promoción y degustación del manjar de la dehesa que marcarán su desarrollo en esta edición, para la que se han cubierto todos los stands del recinto ferial.

El regidor jerezano ha agradecido la confianza de ganaderos e industriales, protagonistas de este evento junto al apoyo y patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, Caja Rural de Extremadura, Campo Jerez, CL Grupo Industrial, Montesano, Joselito, Dehesa Sana, Doher y Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

También ha destacado la implicación de la Asociación de Industriales de Jerez de los Caballeros, coorganizadora de las Jornadas técnicas 'Territorio pata negra', que se celebrarán el viernes 9 de mayo y de todas las personas implicadas en su organización.

Del mismo modo, se ha invitado a disfrutar de este evento, del que destaca también su atractivo desde el punto de vista turístico y con una repercusión destacada en la hostelería local, prácticamente al completo para estas fechas.

El XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa, con un "amplísima" trayectoria, pone de relieve el valor de un ecosistema "único" en el que se cría el cerdo ibérico y que explica la "extraordinaria" calidad de sus productos junto al "buen hacer" de ganaderos e industriales del sector, "sin duda protagonistas de su desarrollo", según indica el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.

El programa de esta edición tendrá como punto de partida la celebración en la jornada del jueves del Concurso 'Jamón de oro', abierto a la participación de jamones ibéricos de bellota y cuya cata tendrá lugar a lo largo de la mañana en el salón de actos del recinto ferial, para dar paso por la tarde a la entrega de premios.

El acto tendrá lugar en el marco de la inauguración del Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa a las 19,00 horas, que también acogerá un emotivo reconocimiento a Manuel Jorge Hernández Águedo, a título póstumo, por su trayectoria y la de su familia al frente de la empresa Oro Graso, presente en este certamen desde sus comienzos.

JORNADAS TÉCNICAS

Otra cita destacada serán las Jornadas técnicas 'Territorio Pata negra' que, moderadas por el director de COPE Extremadura, José Enrique Pardo, se celebrarán el viernes 8 de mayo a partir de las 11,00 horas en el salón del actos del mencionado recinto con tres ponencias.

Así, la primera es 'Control de calidad y trazabilidad de productos del cerdo ibérico mediante tecnología NIRS' a cargo de David Tejerina Barrado e irá seguida de una demostración de medidas NIRS en productos curados, loncheados y envasados del cerdo ibérico con Alberto Ortiz Llerena y Lucía León Silva; otra es 'Peste porcina africana en España, ¿qué podemos esperar en el sector porcino?', a cargo de Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor y por último 'Regeneración de la dehesa', a cargo del equipo I+D+ I de Campojerez, SDS y Joselito.

El arte de cortar un buen jamón volverá a estar presente con la celebración del XVIII Concurso nacional de cortadores de jamón ibérico de bellota, que se celebrará en la mañana del domingo 10 de mayo en la plaza del mencionado recinto.

Otras citas destacadas pasan por una degustación popular de jamón ibérico, demostraciones gastronómicas como el 'show cooking' que ofrecerá el viernes a las 14,00 horas el reconocido chef Juan Manuel Salgado, del restaurante 'Dromo' en Badajoz, y las actividades para conocer y apreciar las cualidades del manjar de la dehesa como una master class y cata de jamón guiada de la mano del cortador profesional Pepe Alba el sábado a las 13,00 horas en la misma plaza del recinto ferial.

La música estará especialmente presente, el viernes con la actuación de Clhoe de la Rosa a las 18,00 horas y por la noche Cosmonautas y L43 Band, mientras que el sábado el campo de césped artificial de la Ciudad Deportiva 'Manuel Calzado Galván' acogerá un concierto a cargo de Taburete a las 22,30 horas.

Una clase de toreo de salón a cargo de alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, el viernes a las 19,00 horas en la Plaza de Toros, atracciones y talleres completarán la oferta lúdica para el público de todas las edades.