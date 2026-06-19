La Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana entrega su I Premio Nacional de Periodismo a Miriam Bañón

La Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana ha hecho entrega este jueves, 18 de junio, en el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo de su I Premio Nacional de Periodismo a Miriam Moreno Bañón por su reportaje radiofónico sobre este itinerario enoturístico en el espacio “Tierra de Vinos” de Onda Cero Extremadura.

Miriam Moreno Bañón ha subrayado que es un orgullo que el trabajo realizado haya llegado a la ciudadanía y ha compartido el premio con Onda Cero Extremadura y su director, Francisco Vadillo, quien también ha estado presente en el acto.

“Este premio reconoce una pieza periodística y también una forma de entender el periodismo: salir a la calle, escuchar, observar y dejar que sean las personas las que cuenten lo que hacen”, ha expresado Moreno Bañón, quien ha subrayado el trabajo y esfuerzo de las familias que trabajan para sacar adelante el sector vitivinícola de la región.

EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN

La gala ha contado con la presencia del alcalde de Almendralejo y presidente de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana, José María Ramírez, quien ha afirmado que este premio reconoce el valor de la comunicación como herramienta para difundir el patrimonio y la identidad de la región porque detrás de los vinos, de las bodegas y el cava hay historias, personas, trabajo, tradición y una forma de entender la comunidad que merecer ser conocida.

“A veces damos por hecho lo que tenemos cerca, pero la realidad es que la ruta se ha convertido en una magnífica carta de presentación de Extremadura”, ha destacado Ramírez, quien ha recordado que, además, Almendralejo, la capital de Tierra de Barros, es Ciudad Internacional del Vino y del Cava.

En este sentido, el vicepresidente primero y diputado delegado del área de Cooperación Municipal y Atención a los Alcaldes y Alcaldesas de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, ha añadido que la Comarca de Tierra de Barros es “inmensamente rica en patrimonio, cultura, gente y economía”.

Delfa ha destacado el papel de las y los periodistas para narrar las bondades de Extremadura. “Bondades como el sector vitivinícola de esta comarca en la que nos encontramos. Motor de riqueza y empleo y que, además, ha sabido articular también un sello distintivo como destino gastronómico y enoturístico”, ha indicado el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz.

El acto ha contado con la asistencia de miembros de las corporaciones municipales de Almendralejo y Villafranca de los Barros, la presidenta de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana y consejera de Caja Rural de Extremadura, María Luisa Regaña, socios y socias de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana, integrantes de la Cofradía del Vino Ribera del Guadiana y representes de Caja Almendralejo, entre otras autoridades.

En el transcurso del mismo, amenizado por los integrantes del Cuarteto Tagus, se ha presentado la nueva “Guía de Sostenibilidad para empresas enogastronómicas de Tierra de Barros”.