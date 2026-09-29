La Ruta del Huevo Frito de Badajoz confía superar el próximo domingo los 250 ciclistas participantes

La 9ª Ruta del Huevo Frito se celebra el próximo domingo, 4 de octubre, organizada por la Grupeta Los Macha, que aspira a superar los 250 participantes de ediciones anteriores y a que se consolide como una de las citas "imprescindibles" del calendario deportivo de la región.

De este modo, los caminos pacenses volverán a llenarse de ambiente ciclista, compañerismo y sabor con la celebración de esta nueva Ruta del Huevo Frito, una marcha cicloturista de carácter no competitivo cuyo precio de inscripción es de 15 euros y que mantiene "intacto su ADN solidario a beneficio de Cáritas".

Como novedad en esta edición, además del importe de la inscripción se habilitará una recaudación voluntaria al margen para que todas aquellas personas que lo deseen, participen o no en la ruta, puedan aportar un extra solidario destinado a apoyar la "gran labor social" de la entidad, según indica la organización en nota de prensa.

Diseñada para disfrutar "sin prisas", la ruta propone un trazado de 45 kilómetros de nivel "muy fácil", apto para todos los públicos y perfiles de ciclistas. El pelotón recorrerá enclaves tan conocidos de la zona como Las Crispitas y las pistas de Talavera, antes de enfilar el tramo de vuelta hacia Badajoz en una mañana pensada para el disfrute del MTB y la convivencia entre aficionados.

Al finalizar el recorrido, la jornada se completará con la tradicional entrega de obsequios y los "esperados" sorteos de paletas ibéricas y múltiples regalos cedidos por las empresas colaboradoras.

La organización premiará también la fidelidad y el tamaño de los equipos con alicientes muy suculentos como el premio a la grupeta más numerosa con un jamón ibérico para la que logre reunir a más participantes; o el premio a la participación femenina. Este último es una novedad de esta edición, en la que se entregará una paleta ibérica al grupo que inscriba al mayor número de mujeres, en una iniciativa impulsada por la Grupeta Los Machas para fomentar y visibilizar el deporte de la bicicleta de montaña entre el público femenino.

Se trata de un evento solidario que es posible gracias al "esfuerzo" de la Grupeta Los Machas y a la "estrecha" colaboración de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), el Ayuntamiento de Badajoz y la Policía Local, cuya labor es "indispensable" para garantizar la seguridad de los ciclistas durante todo el trayecto.

Por último, los participantes podrán disfrutar de la "ya mítica y esperada" consumición del tradicional huevo frito con chorizo, el manjar que da nombre a la ruta y que repondrá las fuerzas de todos los ciclistas tras el esfuerzo sobre los pedales.

Las inscripciones se encuentran abiertas para todos aquellos que deseen pedalear "por una buena causa", disfrutar del "mejor" ambiente deportivo, "y, por supuesto, saborear esta gran fiesta del deporte pacense", ha concluido la organización, que señala que las inscripciones se pueden realizar en RockTheSport.