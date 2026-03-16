La rotura de unas tuberías afecta a varias plantas del Hospital Universitario de Badajoz

La rotura de unas tuberías de los aseos ha afectado este domingo a varias plantas del Hospital Universitario de Badajoz, si bien la actividad asistencial ha transcurrido con normalidad.

Según han informado fuentes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales a Europa Press, la rotura se ha detectado en torno a las 12,25 horas. La incidencia se ha producido en la cuarta planta y el agua ha llegado a filtrarse a la segunda y la primera planta, principalmente, afectando a dos ascensores.

La situación se ha normalizado en aproximadamente media hora, en torno a las 12,50 horas, quedando el área seca y dos ascensores en revisión "por precaución". Solo a las 16,00 horas se ha procedido a un corte "breve y puntual" del agua para soldar la tubería y volver al suministro habitual.

En torno a las 18.00 horas, la situación ya estaba contenida, con un equipo trabajando "activamente" en la resolución de la rotura. Salud espera que el incidente esté resuelto en las próximas 24 horas.

Además, la consejería recalca que la actividad asistencial "no se ha visto afectada" y que transcurre "con normalidad".