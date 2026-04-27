Roban en el Museo Arqueológico de Badajoz las 149 monedas del Tesoro de Villanueva de la Serena

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz sufría en la madrugada de este sábado, un robo en el que se han sustraído las 149 monedas que componen el Tesoro de Villanueva de la Serena, descubiertas en 1987 en el antiguo Cine Rialto de la capital serona y acuñadas en los siglos XVIII y XIX.

El acceso al museo por parte de los ladrones se ha realizado por la parte trasera del edificio, forzando una reja. Una vez en el interior, los autores han roto la vitrina de manera violenta para sustraer las monedas. La Junta, que gestiona este espacio museístico, asegura que el museo cuenta con vigilancia "permanente" y que cumple con las medidas de seguridad exigidas.

Al respecto, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, informaba ayer que no se disponen de imágenes del robo. La policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del robo.