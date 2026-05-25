El Rey Felipe V entrega este lunes en Yuste el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones

Su Majestad el Rey Felipe VI entregará este lunes, 25 de mayo, en Yuste, el XIX Premio Europeo Carlos V, al Comité Europeo de las Regiones, en reconocimiento a su "rol esencial de garantizar la participación de ciudades y regiones en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea".

Un galardón que será entregado por Felipe VI a la presidenta de turno del Comité Europeo de las Regiones, la concejala húngara Kata Tütto, así como al vicepresidente primero de este órgano, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno.

La entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, que concede la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, tendrá lugar a las 11,30 horas de este lunes en un acto que se celebrará en el Monasterio San Jerónimo de Yuste, situado en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste.

Este solemne acto de entrega del Premio Carlos V contará con la participación además de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, así como con la asistencia de los miembros del Consejo de Gobierno, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, entre las numerosas autoridades que acudirán a este acto.