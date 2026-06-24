La Revista de Estudios Extremeños presenta en Lisboa un número dedicado a los vínculos entre Extremadura y Portugal

La Revista de Estudios Extremeños ha presentado este lunes en el Instituto Cervantes de Lisboa su número 2/2025, dedicado a los vínculos culturales entre Extremadura y Portugal.

Esta jornada reunió a representantes institucionales, investigadores, escritores, artistas y gestores culturales de ambos países para analizar el papel de la cultura como espacio de encuentro y cooperación transfronteriza.

El acto contó con la participación del diputado de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el embajador de España en Portugal, Juan Fernández, y el director del Instituto Cervantes, Richard Bueno, así como con el director de la propia REEx, Luis Sáez, el consejero de Educación de la Embajada, Francisco Javier Amaya, y el director de la revista Versión Original, Francisco Rebollo.

También se involucraron colaboradores del número monográfico, entre ellos la directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo de Elvas, Patricia Machado; la profesora e investigadora de la Universidad de Extremadura María Jesús Fernández; la ilustradora Amanda Baeza; la cantante y compositora portuguesa Mafalda Veiga; la escritora Filipa Leal y el escritor y traductor extremeño Juan Ramón Santos.

Durante su intervención, Cabezas destacado el "compromiso histórico" de la Diputación de Badajoz con la cooperación cultural entre Extremadura y Portugal y ha subrayado que la Revista de Estudios Extremeños, que se acerca a su centenario, constituye "un verdadero patrimonio cultural de Extremadura y un archivo vivo de la memoria colectiva".

Asimismo, ha recordado que el nuevo número de la publicación se centra en una realidad "profundamente vinculada a la identidad extremeña: las relaciones culturales con Portugal", ha informado la institución provincial en nota de prensa.

El diputado ha incidido en que la cooperación entre ambos territorios ha dejado de entenderse como una cuestión periférica para convertirse en una oportunidad compartida de desarrollo, conocimiento mutuo y enriquecimiento cultural.

En este sentido, ha defendid el papel de las instituciones públicas en el impulso de proyectos que fortalezcan los lazos entre las comunidades situadas a ambos lados de la frontera.

La jornada incluyó la mesa redonda 'Contemporánea: la frontera como estímulo de iniciativas culturales', en la que se abordaron los retos y posibilidades de los espacios transfronterizos desde perspectivas artísticas, académicas y culturales.

Durante el coloquio se planteó una reflexión crítica sobre el propio concepto de frontera, alejándose de "visiones idealizadas" y reivindicando su "complejidad histórica, social y cultural".

Los participantes han destacado que las fronteras no son únicamente límites geográficos, sino también espacios de intercambio, convivencia y transformación.

Igualmente, se ha puesto de relieve cómo las ciudades, los movimientos migratorios y la creación artística contemporánea cuestionan permanentemente las divisiones establecidas y generan nuevas formas de relación entre territorios.

La conversación giró también en torno a la idea de lo "glocal", entendida como la conexión constante entre lo local y lo global, especialmente visible en territorios como Extremadura, el Alentejo o las Beiras, donde la proximidad geográfica ha favorecido históricamente relaciones culturales que trascienden los límites administrativos.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la presentación de la sección literaria del número monográfico de la revista, dedicada a la poeta portuguesa Filipa Leal, considerada una de las voces más relevantes de la poesía contemporánea de Portugal.

El escritor y traductor Juan Ramón Santos ha explicado que la sección Contemporánea de la Revista de Estudios Extremeños incorpora habitualmente espacios destinados a la creación artística y literaria, y destacó la importancia de contar en esta edición con la participación de Filipa Leal y de la ilustradora Amanda Baeza, autora de las aportaciones gráficas que acompañan el volumen.

La presentación de la autora ha corrido a cargo de la cantante y compositora portuguesa Mafalda Veiga, quien ha reivindicado la capacidad de la cultura para derribar barreras y favorecer el conocimiento mutuo entre ambos países. Veiga ha recordado su vinculación personal con Extremadura y defendió que las fronteras son lugares donde las personas, las costumbres y las experiencias "se contaminan" de forma positiva.

La artista portuguesa ha señalado que cuando era niña apenas existía interés por la cultura portuguesa en España ni por la española en Portugal, una realidad que, a su juicio, ha cambiado de forma significativa en las últimas décadas gracias al trabajo de escritores, traductores, músicos, investigadores e instituciones comprometidas con el diálogo cultural.

El encuentro concluyó con una lectura bilingüe de poemas de Filipa Leal en portugués y español, acompañada por las traducciones de Juan Ramón Santos, en un acto que simbolizó precisamente el espíritu que presidió toda la jornada de la "cultura como territorio compartido, la frontera como espacio de encuentro y la cooperación como herramienta para construir proyectos comunes entre Extremadura y Portugal".

La presentación en Lisboa se enmarca en el recorrido de difusión de este número especial de la Revista de Estudios Extremeños, que ya había sido dado a conocer previamente en Elvas y en la Feria del Libro de Badajoz, con lo que se consolida un itinerario cultural que refuerza los vínculos históricos y contemporáneos entre ambos territorios.