Reunión de coordinación con empresas de construcción encargadas de la conservación de las carreteras de la provincia de Cáceres

El Vicepresidente 3º, Luis Fernando García Nicolás, ha mantenido este jueves una reunión de coordinación con las empresas adjudicatarias de los contratos para la conservación el mantenimiento, conservación y explotación de la red viaria, que integra alrededor de 2.000 kilómetros de carreteras de titularidad provincial distribuidos en 211 vías.

Estos nuevos contratos han permitido garantizar la seguridad y la operatividad de las carreteras provinciales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar la circulación incluso en situaciones adversas como la climatología desfavorable.

Por zonas, las empresas que están ya actuando en cada una de las zonas operativas de la provincia son:

– Zona 1 Coria , Noroeste de la provincia → 69 carreteras (507,91 km de longitud). Empresa: UTE SENDÍN PAVIMENTOS Y ABASTECIMIENTOS, S.A.- FERNÁNDEZ PIÑERO OBRAS PÚBLICAS, S.L

– Zona 2 Plasencia, Noreste de la provincia → 55 carreteras (428,51 km de longitud). Empresa: U.T.E. CONSTRUCCIONES ARAPLASA, S.A. – RECURSOS FORESTALES, S.L.,

– Zona 3 Cáceres, Suroeste de la provincia → 49 carreteras (481,76 km de longitud). Empresa: La mercantil ECOFILIA S.A.

– Zona 4 Trujillo, Sureste de la provincia → 38 carreteras (426,18 km de longitud). Empresa: U.T.E. ASFALTOS Y AGLOMERADOS SANTANO, S.A. - DESMONTES FORESTALES DUQUE ALCALDE S.L.

Cabe recordar que el presupuesto de licitación de estos contratos ascendía a 19,5 millones de euros y tendrán una duración de tres años con la posibilidad de una prórroga de dos más, con lo que la inversión aumentaría a 32,5 millones de euros.

Reparación de vías dañadas por borrascas

En esta reunión, entre otros asuntos, se ha abordado la situación actual de las carreteras provinciales superados los episodios meteorológicos de los pasados meses, que está prácticamente operativa en su totalidad, garantizando la conexión y la movilidad entre los municipios cacereños. Actualmente, solo permanece cortado un tramo de la red, concretamente el que une Berzocana con Logrosán, donde se produjo un desprendimiento de mayor envergadura y sobre el que se está interviniendo y se espera que pueda reabrirse en breve.

Las actuaciones derivadas de los daños por las lluvias han supuesto una inversión de más de 500.000 euros por parte de la Diputación Provincial, a los que se suman 400.000 euros destinados específicamente a la reparación del citado tramo cortado. Además, según ha explicado García Nicolás, la Institución Provincial ha solicitado apoyo económico al Gobierno de España para hacer frente a estos gastos extraordinarios.