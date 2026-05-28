Los embalses del Tajo se mantienen al 79,1% de su capacidad y los del Guadiana superan el 85%

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan 8.749 hectómetros cúbicos (hm3), 24 menos que hace una semana, por lo que se mantienen al 79,1% de su capacidad, mientras que los del Guadiana acumulan 8.125 hm3, 41 menos, de modo que se sitúan en el 85,2% del total.

Con estos datos, el Tajo almacena menos agua que el año pasado en estas mismas fechas, cuando se encontraba al 85,9 por ciento de su capacidad, pero 13 puntos por encima de la media de los diez últimos años, que es del 66,1 por ciento.

Por su parte, el Guadiana mejora su situación respecto a 2025, cuando en esta misma semana se encontraba en el 70,5 por ciento de su capacidad, y también si se compara con la media del último decenio, que se sitúa en el 51,6%.