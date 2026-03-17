La Residencia de Cine de Extremadura llega a Talavera la Real con 16 proyectos en desarrollo

La Residencia de Cine de Extremadura ha llegado a Talavera la Real (Badajoz), donde permanecerá hasta este jueves, día 18, con un total de 16 proyectos en desarroll.o

Los directores de la Residencia de Cine de Extremadura, Juan Antonio Moreno y Yolanda Barrasa, han presentado las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la tercera edición de esta iniciativa, que dio comienzo en el mes de noviembre en Guadalupe.

Durante su desarrollo, hasta este miércoles, día 18, los residentes trabajarán en diferentes talleres el impacto social de sus películas y el recorrido para encontrar la audiencia potencial de la mano de asesores y expertos del sector cinematográfico.

En paralelo a las asesorías, los residentes se mimetizarán con las costumbres y tradiciones de los vecinos de Talavera la Real, algunos de los cuales se convierten estos días en familias de acogida de los cineastas, que este pasado domingo, tras su llegada, pudieron disfrutar ya de la celebración de la Matanza Tradicional del municipio en el recinto ferial.

ACTIVIDADES

Del mismo modo, este lunes, alumnado de Primaria del colegio 'San José', que llevan tiempo preparándose para ello, han podido interpretar algunas de las películas de la Residencia y asistir posteriormente a la rueda de prensa de presentación junto a autoridades y medios de comunicación.

Otro de los eventos destacados dentro del calendario es la celebración de una romería en el lugar donde cada año los talaveranos celebran el Día de San Isidro. Una jornada en la que los residentes podrán convivir con personas del pueblo y degustar sus productos gastronómicos más tradicionales.

Las actividades populares culminarán el miércoles 18 por la noche con la participación de los cineastas en una de las fiestas más antiguas de Talavera la Real, como son las 'Iluminarias' de San José, que tiene lugar la víspera del día del patrón de esta localidad.

En diferentes hogueras, los residentes podrán quemar aquello que ya no les valga de sus proyectos, siguiendo la costumbre de los vecinos del pueblo de deshacerse de lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo y con ello a la primavera.

Esa noche, residentes y talaveranos podrán disfrutar, además, del concierto del artista extremeño 'El Gato con Jotas', en el recinto ferial, ha informado la Residencia de Cine de Extremadura en nota de prensa.

SEMANA DE CINE EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO

Mientras tanto, el municipio pacense se convierte asimismo estos días en el escenario de otro de los platos fuertes de la Residencia, como es la Semana de Cine Extremeño e Iberomericano.

Así, entre este lunes y martes se proyectarán 5 películas, siendo la primera el cortometraje documental 'Ciao Bambina', de la actriz extremeña Carolina Yuste, madrina a su vez de esta tercera edición.

Otras cintas que podrán verse son el largometraje argentino 'Vera y el placer de los otros', de Romina Tamburello; 'Herederas', de Silvia Venegas; 'Palabras de Caramelo', de Juan Antonio Moreno, y 'Todos los caminos', de Paola García Costas.

La mayoría de las proyecciones irán acompañadas de un coloquio con sus directores y, en algunos casos, también con sus protagonistas. Algunas de las películas, que han sido candidatas a los Premios Goya, serán proyectadas ante alumnos del IES 'Bachiller Diego Sánchez' de la localidad.

Los directores de la Residencia, el director, guionista y productor extremeño, de Talavera la Real, Juan Antonio Moreno, y la guionista internacional Silvia Barrasa, han valorado muy positivamente una iniciativa que tiene, entre otros objetivos, incorporar proyectos cinematográficos de zonas periféricas y lugares en los que habitualmente no se hace cine.

Asimismo, han mostrado su satisfacción y agradecimiento a los ciudadanos que estos días colaboran en el desarrollo del calendario de actividades de la Residencia, empezando por la elaboración de la alfombra roja, desplegada en la Casa de la Cultura de la localidad, realizada por mujeres talaveranas.

En la rueda de prensa han participado también la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta en funciones, Victoria Bazaga; el diputado de Cultura, Deporte, Juventud, Políticas Sociales y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; y la alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sancho.

Cabe recordar que la Residencia de Cine de Extremadura es un espacio de creación de proyectos cinematográficos, de ficción, documental y animación, donde directores y directoras de cine y productores trabajan durante nueve meses en el desarrollo de sus películas.

Esta edición ha cambiado su formato, pasando a un modelo que combina los laboratorios presenciales, que acogen las localidades de Guadalupe y Talavera la Real, con las asesorías online. Su colofón tendrá lugar en el mes de noviembre en el Real Monasterio de Guadalupe con la celebración de la Extremadura Film Market.

En esta edición, son 16 los proyectos que se están desarrollando, de los que cinco proceden de Extremadura, seis de otras comunidades autónomas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid, y cinco de países iberoamericanos, entre los que se encuentran Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, México, Colombia y Bolivia.

Una iniciativa organizada por la reconocida productora extremeña Making DOC & FILM y la Asociación Residencia de Cine de Extremadura, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, la Diputación Provincial de Badajoz, Acción Cultural Española a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE), la Fundación Extremeña de la Cultura, el Ayuntamiento de Guadalupe y el Ayuntamiento de Talavera la Real.

IMPULSO DE LA JUNTA AL SECTOR AUDIOVISUAL

Por su parte, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha destacado el compromiso del Ejecutivo regional con el impulso del sector audiovisual.

Durante su intervención en la presentación de la Residencia de Cine, ha indicado que esta propuesta representa "una forma de entender la cultura como motor de oportunidades, de desarrollo y de proyección para nuestro territorio", destacando el valor del sector audiovisual para conectar creatividad, innovación, turismo, empleo y proyección internacional de la región.

La consejera ha señalado que iniciativas como esta contribuyen a generar actividad económica y nuevas oportunidades profesionales en torno a la cultura.

Bazaga ha puesto en valor también la singularidad de esta iniciativa, que conecta el proceso de creación audiovisual con el territorio que lo acoge, según ha destacado la Junta en nota de prensa.