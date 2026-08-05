La reserva del Guadiana baja esta semana al 76,6% de su capacidad y la del Tajo al 64,3%

Las altas temperaturas han hecho descender durante la última semana la reserva de la cuenca del Guadiana hasta el 76,6 por ciento de su capacidad total, lo que supone ocho décimas menos, mientras que la reserva del Tajo ha bajado 1,6 puntos, hasta el 64,3 por ciento.

Con estos datos, la cuenca del Guadiana acumula esta semana 7.305 hectómetros cúbicos, y la del Tajo cuenta con un total de 7.104 hectómetros cúbicos.

En el conjunto del país, la reserva hídrica está al 69,6 por ciento y almacena 39.016 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En total, ha perdido 13,5 puntos y 7.577 hm3 desde el boletín del dos de julio.