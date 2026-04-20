Rescatada en helicóptero una mujer tras sufrir un accidente en Garganta de los Infiernos

Una mujer, de 60 años, ha sido rescatada este sábado en helicóptero tras sufrir un accidente mientras practicaba senderismo en la Garganta de los Infiernos (Cáceres).

En torno a las 14,05 horas, el Centro 112 Extremadura ha recibido una llamada en la que se alertaba de que una persona había sufrido un accidente realizando una ruta en la Garganta, concretamente en el Puente Carrascal.

Hasta la zona se han acercado agentes del centro de interpretación de la Garganta de los Infiernos, junto a los técnicos en transporte sanitario del Soporte Vital Básico de Cabezuela del Valle, que han accedido al lugar a pie para prestar los primeros auxilios.

Ante la imposibilidad de evacuar a la afectada por tierra, se ha activado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil que, junto a los medios del servicio aéreo también de la Guardia Civil, han evacuado en helicóptero a la mujer hasta Jerte, donde ha sido atendida por el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cabezuela.

Desde allí, la mujer, herida leve con un traumatismo en un miembro inferior, ha sido finalmente trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.