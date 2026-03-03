EMPRESAS

La rentabilidad económica de la empresa media extremeña fue del 6,1 % en 2023

Por sectores, los mayores niveles de rentabilidad económica y financiera se registraron en el comercio, con un 7,3 y un 12,3 %, respectivamente.

Extremadura

La rentabilidad de la empresa media extremeña fue del 6,1 % en su vertiente económica y del 8,6 % en la financiera después de impuestos en el año 2023, en ambos casos por encima del porcentaje a nivel nacional, que fue del 5 y del 7,7 %, respectivamente, según el informe de Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja.

Por sectores, los mayores niveles de rentabilidad económica y financiera se registraron en el comercio, con un 7,3 y un 12,3 %, respectivamente, según el informe 'Análisis económico-financiero de la empresa española 2025'.

