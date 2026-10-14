La rentabilidad bruta de comprar vivienda para alquilar cae al 6,2% en el tercer trimestre en Badajoz y al 6% en Cáceres

La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado al 6,2 por ciento en la ciudad de Badajoz en el tercer trimestre de 2026, y ha descendido al 6 por ciento en la ciudad de Cáceres, según un estudio de Idealista.

Por su parte, en el sector de los locales, el retorno en la capital pacense es del 8,7 por ciento, y en la capital cacereña del 7,9 por ciento.

Mientras, a nivel nacional la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado al 6,2% en el tercer trimestre de 2026, frente al 6,9% registrado un año antes.