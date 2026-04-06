Renfe establece desde este martes un plan alternativo de transporte entre Sevilla y Zafra por obras de mejora de Adif

La compañía Renfe activará a partir de este martes, 7 de abril, un plan alternativo de transporte entre Sevilla y Zafra para los cuatro servicios --dos por sentido-- que circulan a diario entre ambas provincias.

Una plan que se debe a las obras que Adif está realizando en el marco de la renovación integral de la línea Mérida-Los Rosales.

Por este motivo, se ha organizado un plan alternativo de transporte por carretera para los servicios de Media Distancia que conectan la capital andaluza y la región extremeña, de tal forma que se establecerán autobuses directos entre Sevilla y Zafra, así como autobuses que realizarán la ruta por las estaciones intermedias.

Una vez finalicen estas obras, que resultan incompatibles con la circulación, Adif continuará desarrollando otros trabajos en la vía "que pueden suponer algunos reajustes horarios del servicio de manera temporal", señala Renfe en nota de prensa.

Para hacer uso de este plan alternativo, Renfe ha concretado que es necesario adquirir o formalizar el billete antes de viajar y no está permitido el transporte de mascotas ni bicicletas en los servicios de transbordo por carretera.

En suma, el servicio alternativo de transporte en la C3 de Sevilla, que se sucederá entre el 7 y el 20 de abril, realizarán por carretera el trayecto Los Rosales-Tocina-Alcolea del Río-Villanueva del Río-Minas-Pedroso-Cazalla-Constantina. Asimismo, el tramo entre Los Rosales y Santa Justa se realizará en trenes de la línea C1 de Cercanías.