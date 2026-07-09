CALOR

Remite este jueves la ola de calor en Extremadura, las alertas sólo serán amarillas, no habrá avisos en el Sur de la provincia de Badajoz

Ya este viernes la región no activará alertas por altas temperaturas.

Redacción

Extremadura |

Remite este jueves la ola de calor en Extremadura, las alertas sólo serán amarillas, no habrá avisos en el Sur de la provincia de Badajoz
Remite este jueves la ola de calor en Extremadura, las alertas sólo serán amarillas, no habrá avisos en el Sur de la provincia de Badajoz | AEMET

Los avisos por altas temperaturas en Extremadura se rebajarán a amarillo este jueves, día 9, en una jornada en la que varias comarcas permanecerán libres de alertas.

Así, tendrán aviso amarillo Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Tajo y Alagón y Meseta cacereña por máximas de hasta 38 grados, mientras que el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez las máximas podrían llegar a los 36 grados.

Los avisos se activarán a las 13,00 horas de este jueves y se mantendrán hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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