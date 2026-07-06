Registrado este domingo un seísmo de magnitud 2,8 en la frontera entre Portugal y Extremadura

Un terremoto de magnitud 2,8 se ha producido este domingo al norte de Mourão, municipio portugués situado a escasos kilómetros de la frontera con Extremadura.

El seísmo se ha producido en torno a las 06,27 horas, con epicentro en las coordenadas 38.5135 de latitud y -7.3460 de longitud, así como una profundida de dos kilómetros.

De esta forma, el terremoto se ha producido a pocos kilómetros del municipio pacense de Cheles y algo más alejado de Villanueva del Fresno, también en la provincia de Badajoz, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).