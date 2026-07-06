TERREMOTOS

Registrado este domingo un seísmo de magnitud 2,8 en la frontera entre Portugal y Extremadura

El terremoto se ha producido a pocos kilómetros del municipio pacense de Cheles y algo más alejado de Villanueva del Fresno, también en la provincia de Badajoz.

Redacción

Extremadura |

Así se registra un terremoto
Así se registra un terremoto | Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 2,8 se ha producido este domingo al norte de Mourão, municipio portugués situado a escasos kilómetros de la frontera con Extremadura.

El seísmo se ha producido en torno a las 06,27 horas, con epicentro en las coordenadas 38.5135 de latitud y -7.3460 de longitud, así como una profundida de dos kilómetros.

De esta forma, el terremoto se ha producido a pocos kilómetros del municipio pacense de Cheles y algo más alejado de Villanueva del Fresno, también en la provincia de Badajoz, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid